В Краснодаре на улице Октябрьской ограничат движение транспорта

Движение транспорта ограничат по одной полосе улицы Октябрьской, на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время из-за производства работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

«На этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. Они будут вестись на проезжей части только в ночное время», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов

Водителей просят быть особенно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и соблюдать правила дорожного движения.