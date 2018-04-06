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В Краснодаре на улице Октябрьской ограничат движение транспорта
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В Краснодаре на улице Октябрьской ограничат движение транспорта 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Движение транспорта ограничат по одной полосе улицы Октябрьской, на участке от Постовой до Пушкина с 6 по 30 апреля в ночное время из-за производства работ по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
«На этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. Они будут вестись на проезжей части только в ночное время», — рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Водителей просят быть особенно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и соблюдать правила дорожного движения.
АиФ — Юг: последние новости
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