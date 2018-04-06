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На участке улицы Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта в ночное время
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На участке улицы Октябрьской в Краснодаре ограничат движение транспорта в ночное время 

РИА «ФедералПресс» 28 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
С 6 по 30 апреля в Краснодаре по одной полосе ул. Октябрьской, на участке от улицы Постовой до улицы им. Пушкина будет ограничено движения транспортных средств. При этом данное неудобство будет проходить исключительно в ночное время. Причиной стало работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения, сообщает пресс-служба города.
По словам Владимира Архипова, на данном участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. Водителей просят быть внимательными и соблюдать ПДД.
«ФедералПресс» напоминает, то в Ростове несколько улиц перекроют на майские праздники.
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