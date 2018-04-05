Дом Шерлока Холмса может принадлежать семье президента Казахстана. Так думают СМИ

Дом самого популярного сыщика в истории оказался замешан в скандал — иностранные журналисты полагают, что недвижимость на Бейкер‐стрит могла за огромные деньги достаться казахстанским магнатам из клана Назарбаевых. Хотя Бейкер‐стрит, 221б всемирно известна, находится она не совсем там, где принято думать. «360» рассказывает о расследовании зарубежных коллег.

Фото: Викимедиа

Терпимость Великобритании к деньгам с непонятным происхождением вредит ей по-разному: ослабляет влияние на мировую политику, угрожает национальной безопасности и приводит к росту цен на недвижимость, делая ее недоступной для обычных людей. Статью об этом 5 апреля опубликовал популярный новостной сайт Quartz (Qz).

Его журналисты провели расследование и выяснили, что дом по адресу

Нурсултана Назарбаева. Бейкер-стрит, 221б — там по литературному канону жили и работали легендарный детектив Шерлок Холмс и его помощник доктор Джон Ватсон, — может находиться в собственности родственников президента Казахстана

Как утверждает издание, дочь и внук влиятельного политика якобы имеют отношение не только к резиденции Холмса, но и к целой группе зданий на Бейкер-стрит

215-го 237-ой номер, примерная стоимость которых превышает 183 миллиона долларов.

Холмс на продажу

Расследование Qz основано на «панамском архиве» — бумагах, связанных с панамскими офшорами и бросающими тень на ряд политиков, бизнесменов, популярных спортсменов и звезд

шоу-бизнеса. Несколько лет назад публикация этих данных вызвала ряд громких скандалов и даже отставку правительства Исландии

Дома на Бейкер-стрит

общей стоимостью под 130 миллионов фунтов оставили след в этих документах. По мнению журналистов, британские компании, которым сейчас принадлежит эта элитная недвижимость, связаны со старшей дочерью Назарбаева Даригой и ее сыном Нурали Алиевым. Такие выводы они сделали, изучив биографии публичного руководства компаний, владеющих недвижимостью на Бейкер-стрит. По их мнению, менеджеры Мухаммед Али Курманбаев и Массимилиано Дель’Орсо имеют давние связи с родней президента Казахстана.

На это, в частности, указывает покупка Нурали яхты за два миллиона евро — согласно панамскому архиву, она принадлежала компании, в которой работал Курманбаев. Он также числился сотрудником ряда других офшорных компаний, которые, если верить документам, имеют отношение к Нурали.

Итальянец Дель’Орсо имеет долгую историю сотрудничества с Назарбаевыми. Приближенным к Дариге Назарбаевой его назвал Кристиан Лекочек — австрийский адвокат, знакомый и с ней, и с ее бывшим мужем. Стоит напомнить, что Рахату Алиеву пришлось бежать из Казахстана в связи со скандалом вокруг «Нурбанка». В феврале 2015 года он был найден мертвым в одиночной камере австрийской тюрьмы, где ожидал решения об экстрадиции на родину.

Как подчеркивает Qz, Дарига и Нурали никогда не обвинялись в Великобритании в незаконной деятельности, поэтому вправе вкладывать деньги куда пожелают. Но вопрос, почему родственники бессменного лидера Казахстана оказались настолько успешными бизнесменами и владельцами огромных состояний, остается открытым — по данным из открытых источников, мать и сын считаются мультимиллионерами. Они и их представители отказались от комментариев изданию касательно расследования.

Резиденция Холмса на Бейкер-стрит

— лишь капля в море элитной лондонской недвижимости непонятного происхождения. По данным активистов по борьбе с коррупцией, стоимость всех зданий и других объектов, принадлежащих людям с подозрительными доходами, достигает 5,9 миллиарда долларов.

Где находится «настоящий» дом Холмса

Джеймс Бонд » позапрошлого столетия, невероятно умный, ловкий и язвительный. Со странностями, зато настоящий гений, победивший самых страшных гидр преступного мира — Шерлок Холмс один из любимых литературных героев в истории человечества, завоевавший фанатов по всему миру. Создавший его писатель Артур Конан Дойл не любил сухопарого сыщика и безуспешно пытался убить, «утопив» в Рейхенбахском водопаде. Но именно Шерлок сделал его в 1900 году самым оплачиваемым автором в мире.

Холмс — достояние не только Британии. Благодаря ему лондонские туманы вползли в жизнь обычных советских школьников — сериал «Приключения Шерлок Холмса» с Василием Ливановым Виталием Соломиным в главных ролях в свое время помог рождению постоянного клуба российских фанатов Шерлока.

Где бы ни родился поклонник детектива, его заветной мечтой остается посетить резиденцию мастера дедуктивного метода. Адрес несложный, упоминается и в рассказах, и бесчисленных экранизациях:

Бейкер-стрит, 221б. Туристы легко находят «тот самый дом»: северная часть Вестминстера — это практически самый центр Лондона, да и на самом музее Шерлока Холмса есть табличка «221б. Шерлок Холмс

детектив-консультант, 1881–1904». И только пытливый путешественник знает — табличка врет.

Когда Дойл писал свои рассказы, такого адреса еще не было. Значительно позже

Бейкер-стрит

была продлена, и знаменитая резиденция наконец обрела плоть и кровь, вернее стены и потолок. Сам дом-музей

был открыт вообще в 1990 году — на Бейкер-стрит, 239. По левую руку от него лежат «настоящие» владения Шерлока.

В нашем веке место рождения самого известного борца с преступностью упало со своего пьедестала и стало символизировать превращение современного Лондона в место денежных вложений коррумпированной элиты из других стран

— цитата из Quartz.