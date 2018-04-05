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Суд признал незаконной информацию о схемах уклонения от уплаты налогов
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Суд признал незаконной информацию о схемах уклонения от уплаты налогов 

Газета.Ru 23 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Хамовнический суд Москвы признал незаконным распространение информации о способах ухода от налогов, размещенной налоговым оптимизатором, основателем ликвидированной по суду Партии налогоплательщиков России (ПНР) Евгением Сивковым, сообщает ТАСС.
Фактически суд признал, что развернутая Сивковым пропаганда методов уклонения от уплаты налогов является информацией, распространение которой запрещено в России, и подпадает под действие закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В качества истца в суде выступила прокуратура ЦАО Москвы, которая выявила ряд сайтов и видеороликов с информацией о «направленных на обход законодательства» схемах занижения налогооблагаемой базы. Их использование, как говорится в обращении, «образует состав налоговых правонарушений и (или) уголовно наказуемых деяний».
Ранее суд вынес решение о включении сайтов Сивкова в Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов Роскомнадзора.
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