В Литве выставят на продажу бункеры времен Второй мировой войны 

В 2016 году бункеры передали в ведение властей Неринги. Изначально те планировали превратить комплекс в музей, как это часто происходит с такими строениями, но это оказалось им не по карману. Как отметил мэр Неринги Дариус Ясайтис, «чтобы адаптировать объект и сделать его привлекательным для туристов, потребуется около миллиона евро». Городской совет также учел, что комплекс Алкснинес находится довольно далеко от других населенных пунктов, входящих в муниципальное образование, и в настоящее время рассматривает возможность включения его в список государственной и муниципальной недвижимости, которую предполагается выставить на открытый аукцион. По словам мэра, сеть бункеров прекрасно сохранилась, однако сегодня она находится без присмотра и в связи с этим превратилась в укрытие для бездомных. «Представители частного капитала смогут позаботиться о комплексе», — считает Ясайтис.