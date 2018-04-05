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Нарушителей обязали уничтожать контрафакт
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Нарушителей обязали уничтожать контрафакт 

Российская Газета 1 час назад
Правительство России одобрило три законопроекта об оптимизации порядка уничтожения товаров легкой промышленности, изъятых по уголовным делам и делам об административных правонарушениях.
Как пояснил журналистам по итогам заседания правительства министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, теперь затраты на их хранение, транспортировку и уничтожение будут возлагаться непосредственно на нарушителя.
"Помимо этого, нам предстоит продолжить работу по созданию систем маркировки, прослеживаемости товаров от производителя до прилавка, проверке качества топлива, уничтожения оборудования для производства небезопасной продукции, внедрения современных механизмов сертификации продукции", — добавил министр.
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