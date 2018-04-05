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Слет юных инспекторов движения
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Слет юных инспекторов движения 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
На базе станции юных талантов «Солнцево» школы №1002 прошел слет юных инспекторов движения. Ребята соревновались в знаниях ПДД, езде на велосипеде и умении оказывать первую медицинскую помощь.
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