Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

Уважаемый Павел Николаевич!

3 апреля 2018 года на сайте mk.ru была опубликована статья Юлии Калининой «Пять задач для нового правительства России: „Положить конец подобным извращениям“.

В этой статье делаются попытки разобраться в причинах пожара в кемеровском ТРЦ „Зимняя вишня“, в результате которого погибли 64 человека. Автор утверждает, что кемеровская инспекция Госстройнадзора, которая якобы входит в состав Ростехнадзора , разрешила функционировать ТРЦ, несмотря на многочисленные нарушения правил противопожарной безопасности, и делается вывод, что это и стало причиной трагедии.

Сообщаю Вам, что подобные голословные обвинения являются образцом профессиональной некомпетентности и нарушений правил журналистской этики.

Во-первых, региональные инспекции Госстройнадзора никогда не входили в состав Ростехнадзора, занимающегося проблемами промышленной безопасности, а территориальные органы Ростехнадзора не осуществляли контроль над вводом в строй и эксплуатацией ТРЦ „Зимняя вишня“. Во-вторых, уголовное дело по расследованию причин пожара не завершено. Говорить до окончания следствия о том, кто конкретно виноват в случившемся, допускать эмоциональные перехлесты означает, что автор сознательно вводит читателя в заблуждение.

Верхом журналистского непрофессионализма стала фраза: „Контрольно­надзорные органы — кормушка для моральных уродов, которую государство учредило и на свои деньги содержит. Разогнать их или заставить отрабатывать вложенные в них бюджетные деньги — задача номер один для нового правительства“.

В 2017 году инспекторы Ростехнадзора выявили на проверяемых промышленных объектах свыше 1 миллиона нарушений, 2151 раз приостанавливали деятельность предприятий из-за грубых нарушений, влекущих непосредственную угрозу жизни и здоровью граждан. Фактически это означает, что предотвращено более 2 тысяч аварий, каждая из которых могла повлечь гибель людей. Благодаря усилиям сотрудников Ростехнадзора с 2010 года показатели аварийности в российской промышленности снизились более чем на 40%, а количество смертельных случаев — почти на 55%.

Подробная информация о деятельности Ростехнадзора и структуре его территориальных органов размещена на официальном сайте ведомства. Руководство Ростехнадзора всегда готово ответить на любые вопросы журналистов.

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