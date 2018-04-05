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В Петербурге около судостроительного завода нашли бомбу 50-х годов
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В Петербурге около судостроительного завода нашли бомбу 50-х годов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
С. -ПЕТЕРБУРГ, 5 апр — РИА Новости. Глубинную 70-килограммовую бомбу 1953 года выпуска обнаружили в ходе земляных работ на территории судостроительного завода в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Информация о том, что при проведении земляных работ вблизи береговой линии был обнаружен крупный предмет, похожий на снаряд, поступила в среду в 21.34. Работы были приостановлены, опасное место оцеплено силами охраны предприятия. На место незамедлительно выехала дежурная группа инженерно-технического отдела ОМОН ГУ Росгвардии, отметили в ведомстве.
"Обследовав обнаруженный снаряд, специалисты-взрывотехники ОМОН установили, что это реактивная глубинная бомба «РГБ-12» отечественного производства, 1953 года выпуска, длиной 1240 миллиметров и весом более 70 килограммов, в состоянии сильной коррозии. Боеприпас представлял серьезную опасность, поэтому был оставлен под охраной полиции для передачи саперам Западного военного округа и дальнейшего уничтожения", — говорится в сообщении.
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