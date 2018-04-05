Полиция сможет получить доступ к данным о частных детективах

Сотрудники полиции смогут получить доступ к банкам данных о частных детективах, обладающих огнестрельным оружием. Соответствующие изменения в порядок предоставления данных МВД указанных сведений подготовлены специалистами Росгвардии.

В пояснительной записке к проекту приказа, опубликованной на федеральном портале нормативных актов, отмечается, что круг субъектов, в отношении которых полиции предоставляет доступ к банкам данных о лицах, получивших удостоверение частного детектива, должен быть приведён в соответствие с уже существующими законодательными актами.

Таким образом на учёте в МВД будут состоять не только частные охранники, обладающие правом на ношение огнестрельного оружия, но и частные детективы, прошедшие лицензирование.