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Полиция сможет получить доступ к данным о частных детективах
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Полиция сможет получить доступ к данным о частных детективах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Сотрудники полиции смогут получить доступ к банкам данных о частных детективах, обладающих огнестрельным оружием. Соответствующие изменения в порядок предоставления данных МВД указанных сведений подготовлены специалистами Росгвардии.
В пояснительной записке к проекту приказа, опубликованной на федеральном портале нормативных актов, отмечается, что круг субъектов, в отношении которых полиции предоставляет доступ к банкам данных о лицах, получивших удостоверение частного детектива, должен быть приведён в соответствие с уже существующими законодательными актами.
Таким образом на учёте в МВД будут состоять не только частные охранники, обладающие правом на ношение огнестрельного оружия, но и частные детективы, прошедшие лицензирование.
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