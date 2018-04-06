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В «Аптекарском огороде» в Москве 8 апреля научат делать чай из мухоморов
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В «Аптекарском огороде» в Москве 8 апреля научат делать чай из мухоморов 

РИАМО 17 минут назад
Фото: РИАМО
Чай из мухоморов и другие напитки из грибов научат делать на мастер-классе в «Аптекарском огороде», занятия пройдут 8 апреля, говорится в сообщении пресс-службы Ботанического сада МГУ.
«Восьмого апреля в рамках лектория самого известного миколога России Михаила Вишневского «Все о грибах» в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» пройдет мастер-класс «Напитки из грибов». Участники прослушают небольшую вводную лекцию, а затем будут учиться ухаживать за чайным грибом и морским рисом, готовить вкусный квас, миксовать грибные коктейли, готовить домашние грибные настойки и дистилляты, заваривать мухоморный чай», — отмечается в сообщении.
Участники занятий узнают, с какими напитками сочетаются грибные блюда и смогут все продегустировать, а также попробовать несколько сортов комбучи, разнообразные грибные дистилляты и новый российский трюфельный напиток Organika Life Truffle от компании Organika. Каждому участнику маленького домашнего питомца — сортовой чайный гриб.
Каждый сможет попробовать и приобрести артизан-продукт — сыр с черным крымским трюфелем, сделанный известным российским сыроделом Сергеем Султановым на сыродельне под Ростовом. Понравившиеся дистилляты и другие продукты можно будет заказать по окончании мероприятия.
Билеты можно приобрести в кассе сада в день мастер-класса, стоимость занятия — 800 рублей.
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