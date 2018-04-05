Первый коворкинг‐центр «Старт» открылся в Балашихе

Коворкинг-центр

«Старт» расположен в бизнес-центре

в микрорайоне Новый свет на 3 и 5 этажах на площади более 420 квадратных метров. Он представляет собой коллективный офис для предпринимателей, которые могут пользоваться рабочим пространством, интернетом,

конференц-залами, переговорными комнатами, а также другими сервисами и услугами.

Денис Буцаев и Сергей Юров закрепили знаки с гербом Московской области и Балашихи на изображение стилизованной карты Подмосковья, после чего осмотрели помещения организации и пообщались с первыми резидентами коворкинга.

Мне очень нравится

коворкинг-центр

в Балашихе. Он как раз рассчитан для молодых предпринимателей, и атмосфера этих центров подразумевает очень динамичное развитие бизнеса с возможностью обмена опытом с другими резидентами

— Денис Буцаев.

Он добавил, что Балашиха обладает большим экономическим потенциалом и отметил высокий уровень развития среднего и малого бизнеса на территории города.

Глава Балашихи Сергей Юров в свою очередь добавил, что в городе будут открываться дополнительные

коворкинг-центры

С компанией, которая занимается развитием сети

ковркинг-центров

«Старт» в Московской области, мы договорились, что продолжим взаимное сотрудничество и планируем открывать еще дополнительные коворкинги для того, чтобы у всех жителей микрорайонов нашего большого города была возможность для развития бизнеса на территории Балашихи

— Сергей Юров.

По словам Сергея Юрова, следующий

коворкинг-центр

«Старт» планируется открыть в микрорайоне Железнодорожный.