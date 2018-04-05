Первый коворкинг‐центр «Старт» открылся в Балашихе 

Участие в церемонии открытия приняли заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций Подмосковья Денис Буцаев и глава Балашихи Сергей Юров.
Коворкинг-центр
«Старт» расположен в бизнес-центре
в микрорайоне Новый свет на 3 и 5 этажах на площади более 420 квадратных метров. Он представляет собой коллективный офис для предпринимателей, которые могут пользоваться рабочим пространством, интернетом,
конференц-залами, переговорными комнатами, а также другими сервисами и услугами.
Денис Буцаев и Сергей Юров закрепили знаки с гербом Московской области и Балашихи на изображение стилизованной карты Подмосковья, после чего осмотрели помещения организации и пообщались с первыми резидентами коворкинга.
Мне очень нравится
коворкинг-центр
в Балашихе. Он как раз рассчитан для молодых предпринимателей, и атмосфера этих центров подразумевает очень динамичное развитие бизнеса с возможностью обмена опытом с другими резидентами
— Денис Буцаев.
Он добавил, что Балашиха обладает большим экономическим потенциалом и отметил высокий уровень развития среднего и малого бизнеса на территории города.
Глава Балашихи Сергей Юров в свою очередь добавил, что в городе будут открываться дополнительные
коворкинг-центры
С компанией, которая занимается развитием сети
ковркинг-центров
«Старт» в Московской области, мы договорились, что продолжим взаимное сотрудничество и планируем открывать еще дополнительные коворкинги для того, чтобы у всех жителей микрорайонов нашего большого города была возможность для развития бизнеса на территории Балашихи
— Сергей Юров.
По словам Сергея Юрова, следующий
коворкинг-центр
«Старт» планируется открыть в микрорайоне Железнодорожный.