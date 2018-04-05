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Камеры видеонаблюдения установят дополнительно в двух крупных ТЦ и гипермаркете Котельников
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Камеры видеонаблюдения установят дополнительно в двух крупных ТЦ и гипермаркете Котельников 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В трех крупных торговых объектах городского округа Котельники установят дополнительные камеры видеонаблюдения в 2018 году. Работы будут проводиться в рамках государственной программы Московской области «Безопасный регион». Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.
В рамках программы «Безопасный регион» в двух крупных торговых центрах и магазинах Котельников в 2018 году установят дополнительно камеры видеонаблюдения. В ближайшее время в количестве 10 единиц они появятся в торговом центре «Зельгрос», далее в ТЦ «Аутлет Белая Дача» и гипермаркете «Глобус». Работы проводим поквартально
Ирина Польникова, глава Котельников.
Ирина Польникова добавила, что камеры установят при въезде к объекту, а также оборудуют входные группы. Информация, как подчеркнула глава Котельников, будет передаваться в ЕДДС, отделение полиции, Главное управление региональной безопасности Московской области и другие структуры.
Всего на территории городского округа расположено 6 крупных торговых центров и гипермаркетов. Ранее в рамках программы «Безопасный регион» дополнительно установили камеры в «Меге Белая Дача», «М5», «У дороги». Кроме того, в рамках программы «Безопасный город» на территории Котельников работает 42 камеры видеонаблюдения, а также три стойки
«Гражданин-полиция»
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