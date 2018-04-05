Камеры видеонаблюдения установят дополнительно в двух крупных ТЦ и гипермаркете Котельников

В трех крупных торговых объектах городского округа Котельники установят дополнительные камеры видеонаблюдения в 2018 году. Работы будут проводиться в рамках государственной программы Московской области «Безопасный регион». Об этом сообщила глава Котельников Ирина Польникова.

В рамках программы «Безопасный регион» в двух крупных торговых центрах и магазинах Котельников в 2018 году установят дополнительно камеры видеонаблюдения. В ближайшее время в количестве 10 единиц они появятся в торговом центре «Зельгрос», далее в ТЦ «Аутлет Белая Дача» и гипермаркете «Глобус». Работы проводим поквартально

Ирина Польникова добавила, что камеры установят при въезде к объекту, а также оборудуют входные группы. Информация, как подчеркнула глава Котельников, будет передаваться в ЕДДС, отделение полиции, Главное управление региональной безопасности Московской области и другие структуры.

Всего на территории городского округа расположено 6 крупных торговых центров и гипермаркетов. Ранее в рамках программы «Безопасный регион» дополнительно установили камеры в «Меге Белая Дача», «М5», «У дороги». Кроме того, в рамках программы «Безопасный город» на территории Котельников работает 42 камеры видеонаблюдения, а также три стойки

«Гражданин-полиция»