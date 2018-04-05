Ещё
Власти Адыгеи в 2017 году выделили 432 млн руб. на поддержку более 190 предпринимателей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Власти Адыгеи в 2017 году выделили 432 млн руб. на поддержку более 190 предпринимателей 

ТАСС 1 час назад
МАЙКОП, 5 апреля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в 2017 году выделили из областного бюджета 432 млн рублей на поддержку 191 организации малого и среднего бизнеса. Об этом сообщил ТАСС в четверг глава республики Мурат Кумпилов.
"В Адыгее мы реализуем комплекс мероприятий, направленных на улучшение конкурентной среды, создание условий для ведения и развития предпринимательства, увеличения доли закупок и госзаказов у бизнеса. В целях господдержки малого и среднего предпринимательства в 2017 году в республике выделено 432 млн рублей 191 субъекту", — рассказал он.
Руководитель региона также отметил, что в 2017 году шесть резидентов получили в аренду по льготной цене производственные площади и офисные помещения в создаваемом агробизнес-инкубаторе.
"В республике также ведется активная работа по продвижению продукции местных товаропроизводителей через крупные торговые сети, поставлена задача муниципалитетам продолжить работу по проведению ярмарок, расширению ассортимента и увеличению объемов поставок продукции местных производителей на потребительский рынок", — рассказал Кумпилов.
По его словам, в регионе предусмотрена система поощрений муниципальных образований, показывающих лучшие результаты в развитии конкуренции и привлечении инвестиций.
В декабре 2017 года Путин подписал указ «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», которым утвержден Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы. Содействие развитию конкуренции обозначено в качестве приоритета для разных уровней власти.
ТАСС: последние новости
Регионы РФ привлекают инвесторов частными технопарками и бизнес-программами для смартфонов Акционирование "Почты России" может произойти в конце 2018 - начале 2019 года Инструкторы организации "Лиза Алерт" научат родителей предотвращать пропажу ребенка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня3
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ83
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой292
ФСБ прикроет рыбаков115
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус40
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение