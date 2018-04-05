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Тонущих птенцов краснокнижных пеликанов спасают в Челябинске
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Тонущих птенцов краснокнижных пеликанов спасают в Челябинске 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Южноуральские энтузиасты собрали специальный плавучий комплекс для краснокнижных пеликанов.
Под Челябинском в ближайшие дни новоселье у краснокнижных кудрявых пеликанов, которые гнездятся в этих местах около сорока лет.
Энтузиасты собрали для птиц специальный плавучий комплекс. Платформа из досок должна решить главную проблему пернатых.
В природном заказнике иногда резко повышается уровень воды. Она размывает гнезда, уносит яйца, а уже вылупившиеся птицы захлебываются и гибнут. Благодаря сложной конструкции платформа будет плавать и спасет тем самым птенцов.
«Это очень правильно, потому что если приучить их гнездоваться на платформе, она будет подниматься вместе с водой, и все птенчики будут живы — это чудесно. Хорошая методика. Всегда надо придумывать что-то, чтобы помочь.
Надо насыпать травки, сделать как плотик, покрытый естественной растительностью, может даже рыбку бросить туда. И тогда птица будет охотно садится», — прокомментировал задумку Николай Дроздов.
Специалисты подсчитали, что особей более 250. Они живут одной большой семьей, и вполне могут уместиться в «коммунальной квартире», которую приготовили для них специалисты.
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