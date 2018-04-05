МБВ: Екатеринбург готов принять ЭКСПО-2025

Отметим, что комиссия работает в России уже третий день. Два из них она провела в Екатеринбруге, а сегодня приехала в Москву , где встретилась с руководством Госдумы Совета Федерации , премьер-министром и президентом. Председатель исполнительного комитета МБВ Джай-Чул Чой назвал проект, который предложила российская сторона очень привлекателньм.

«Проходили интенсивные сессии с российской командой. Мы смогли посетить участок, который предлагается в Екатеринбурге . Наши предварительные результаты положительные. Предложение, которое выдвигается российской командой, является очень привлекательным. Мы хотели бы отметить поддержку со стороны политических групп и гражданского общества», — заявил Чой на пресс-конференции.

Несмотря на то что формально победу заявки Екатеринбурга еще нужно подтвердить, заместитель главного секретаря МБВ Дмитриус Керкензес заявил, что столица Большого Урала готова принять ЭКСПО.

«Екатеринбург готов принять ЭКСПО-2025. У России есть опыт проведения таких мероприятий, как Олимпиада, Чемпионат Мира. ЭКСПО повлияет на сам город и изменит его инфраструктуру. Это поддержит стратегическое развитие России в сторону Востока», — отметил Керкензес.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал о той работе, которая была проведена в период подготовки и формирования заявки. По его словам, главное, что требовалось, — это убедить МБВ в том, что выбор Екатеринбурга в качестве площадки для ЭКСПО не является спонтанным решением.

«Мы действительно готовились тщательно. Мы рассказали о городе, его истории. Мы сделали все возможное, чтобы вы увидели, что это — не спонтанное решение. Мы пообщались со многими представителями гражданского общества, детально рассказали о социологических исследованиях перед тем, как подавать заявку. Из 30 тысяч опрошенных в Свердловской области 90% поддерживают проведение выставки. Между тем, как будет принято решение, будет еще проведена серьезная работа», — заявил Куйвашев.

Глава региона также сделал прогноз, что во время проведения выставки планируется около 14 миллионов посещений площадки ЭКСПО в Екатеринбурге.