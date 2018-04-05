Что случилось с убыхами — самым воинственным кавказским народом

Убыхи до Кавказской войны XIX века жили на территории современного Сочи . Они пользовались славой самого воинственного черкесского племени. Среди самих черкесов бытовала поговорка: «Чтобы быть храбрым, надо пожить и поучиться у убыхов».

Особенности убыхов

От прочих адыгов убыхи отличались, по наблюдениям учёных, более высоким ростом, крепким телосложением и «выразительными чертами лица». Этнографы XIX века отмечали необычайный достаток убыхов по сравнению с прочими черкесскими народами. Земля в Сочинском округе необычайно плодородна и не требовала особой обработки для получения достаточного урожая. Убыхи разводили скот, интенсивно занимались садоводством, особенно виноградарством, делали вино, а также активно ловили рыбу, благо жили на самом берегу моря.

Достаток и воинственность привели к тому, что у убыхов раньше и сильнее, чем у других адыго-абхазских народов, выделилась и получила власть знать. Главы некоторых родов пользовались непререкаемой властью не только в самом роде, но и у других родов. Во время Кавказской войны особенно возвысился княжеский род Берзек. У убыхов было уже сильно развито рабовладение и было больше рабов (в основном из иноплеменников), в процентном отношении, чем среди других черкесских племён. По оценкам этнографов, у абадзехов на 10 свободных приходился в среднем 1 раб, у шапсугов — 2, а у убыхов — 3 раба на 10 свободных. [С-BLOCK]

Будучи формально мусульманами, убыхи сохраняли значительные пережитки язычества. По преданию, они и во время Кавказской войны продолжали поклоняться идолам своей богини Бытхи, отлитым якобы из чистого золота. Большая Бытха стояла на горе, а Малая Бытха — в пещере. Перед ней проводились регулярные ритуалы. Выселяемые с родины, убыхи закопали где-то Большую Бытху, а Малую забрали с собой в Турцию , где её следы теряются.

Язык убыхов, занимая промежуточное положение между адыгскими и абхазскими языками, отличался феноменальным своеобразием. Лингвисты насчитывали в нём 84 согласных звука и при этом только четыре гласных! В настоящее время убыхский — мёртвый язык. Однако сохранились его записанные словарь и грамматика.

Предводителем убыхов на завершающей стадии Кавказской войны, с 1846 года, стал князь хаджи Догомуко Керендуко из клана Берзек. Он сплотил под своей властью не только убыхов, но и значительную часть шапсугов, абадзехов, джигетов, садзов (абхазское племя). В этот период черкесы оказали наиболее упорное сопротивление русским войскам.

Черкесы неоднократно заключали перемирия с русскими и приносили присягу, но потом нарушали её и нападали на русские войска. Они всегда оправдывались тем, что клялись и подписывали договора одни рода, а нападали другие. Российские администраторы и военачальники убедились в невозможности заключить какой-то прочный мир с черкесами и привести их в подданство до тех пор, пока они живут в своих родных горных урочищах. [С-BLOCK]

Поэтому с 1857 года, по инициативе начальника штаба Кавказской армии генерала Д. А. Милютина (будущего военного министра и реформатора), был выдвинут такой план «замирения» горцев. Им должно было предлагаться на выбор переселиться с гор в низины, на реку Кубань, где было выделено 8 тысяч квадратных вёрст земли для их заселения, или переселиться в пределы Османской империи. Предвидя, что многие горцы предпочтут переселение в единоверную Турцию оставлению под властью России, российское правительство вошло в сношения на этот предмет с Турцией, с которой только недавно закончилась война. Порта (турецкое правительство) приняла русское предложение, и с 1860 года образовала правительственный комитет, занимавшийся перевозкой и размещением черкесских беженцев.

В 1860 году, покончив с Шамилем в Дагестане , русская армия развернула масштабные операции по покорению Западного Кавказа. Хаджи Берзек сплачивал силы горцев. По его инициативе в 1861 году в Сочи состоялся меджлис всех адыго-абхазских племён, на котором было провозглашено создание общего государства. Вожди и старейшины поклялись вести борьбу с неверными до последнего. Специальная делегация меджлиса даже отправилась в Западную Европу, чтобы побудить дворы и правительства европейских государств к войне против России.

Между тем методичиые операции русских войск привели к тому, что в 1863 году условия России приняли абадзехи и шапсуги. Оставались одни убыхи. Весною 1864 года русские войска под начальством генерала В. А. Геймана перешли реку Пзезуапсе (ныне в черте города Сочи) и вторглись в сердце земли убыхов. 18 марта в бою на развалинах древней византийской крепости в устье реки Годлик (сейчас городской район Чемитоквадже) убыхи потерпели решающее поражение. 21 мая 1864 года колонны русских войск, подойдя с разных сторон, взяли последний оплот убыхов в горах — урочище Кбаадэ (теперь — Красная Поляна).

Депортация и современное состояние

74 с половиной тысячи убыхов переселились в Турцию. Историки отмечают, что старейшины убыхов сумели так организовать выселение своего народа, что при его депортации, в отличие от других черкесских племён, не погиб ни один человек. В России осталось только сорок семей убыхов. В Турции убыхи были расселены по разным местам. Однако долгое время их всех продолжал сплачивать авторитет хаджи Берзека. Его в Стамбуле принял сам султан. А во время войны Турции с Россией в 1877-1878 гг. Догомуко Керендуко командовал пятитысячным убыхским ополчением.

Но с течением времени убыхам, расселённым среди других адыго-абхазских народов, стало трудно сохранять свою убыхскую идентичность. В изгнании происходил процесс консолидации черкесских племён в единую черкесскую нацию. Последний носитель живого убыхского языка скончался в 1992 году.