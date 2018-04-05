Ливневая канализация в Москве готова к паводку

Система ливневой канализации в Москве готова к поступлению воды в период весеннего паводка, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков

«Ливневая канализация столицы готова к резкому водоприему. Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве», — сказал Бирюков.

Он добавил, что система водоканала готова принять около 400 миллионов кубометров талой воды.

В четверг в новой Москве прошли масштабные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. На учениях Бирюков отметил, что спасатели способны быстро прокладывать траншеи для пропуска воды в системе «Москоллектора» и «Мосводостока».