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Ливневая канализация в Москве готова к паводку
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Ливневая канализация в Москве готова к паводку 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Система ливневой канализации в Москве готова к поступлению воды в период весеннего паводка, сообщил РИАМО в четверг заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Ливневая канализация столицы готова к резкому водоприему. Подтоплений нет, все низменные места находятся под контролем служб, которые готовы перекачивать воду, если она будет в избыточном количестве», — сказал Бирюков.
Он добавил, что система водоканала готова принять около 400 миллионов кубометров талой воды.
В четверг в новой Москве прошли масштабные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья. На учениях Бирюков отметил, что спасатели способны быстро прокладывать траншеи для пропуска воды в системе «Москоллектора» и «Мосводостока».
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