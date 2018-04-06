Уральская красавица может стать самой сексуальной девушкой России 

Уже сейчас в конкурсе екатеринбурженка находится на 10 месте по числу зрительских голосов, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал».
21-летняя екатеринбурженка Маргарита Гладышева участвует в конкурсе «Miss Maxim 2018». По результатам зрительского голосования сейчас она находится на 10 месте из 20. За нее был отдан 51% голосов. Уральская красавица учится в УрФУ и занимается изготовлением эксклюзивных подарков.
В «Instagram» уральской красавицы можно увидеть снимки насыщенной жизни: путешествия, спорт, встречи с друзьями.
Состояние наполненности положительной энергией-самое любимое ⏳
Публикация от ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Марго (@m_gladysheva) 21 Мар 2018 в 9:51 PDT Чтобы принять участие в конкурсе, девушки должны до 16 апреля выложить свою фотографию в «Instagram», поставив хэштег #missmaxim2018russia. После этого комиссия проведет отбор, по результатам которого будет создано зрительское голосование. По итогам голосования 100 лучших участниц отправятся на фотосессию в Москву. А уже после этого жюри выберет 10 девушек, которые и поборются за звание лучшей из лучших. Финал конкурса состоится 19 июля. Победительница получит возможность сняться для обложки мужского журнала «Maxim».