Уральская красавица может стать самой сексуальной девушкой России

Уже сейчас в конкурсе екатеринбурженка находится на 10 месте по числу зрительских голосов, об этом сообщает в пятницу, 6 апреля, «АиФ-Урал»

21-летняя екатеринбурженка Маргарита Гладышева участвует в конкурсе «Miss Maxim 2018». По результатам зрительского голосования сейчас она находится на 10 месте из 20. За нее был отдан 51% голосов. Уральская красавица учится в УрФУ и занимается изготовлением эксклюзивных подарков.

В «Instagram» уральской красавицы можно увидеть снимки насыщенной жизни: путешествия, спорт, встречи с друзьями.

Состояние наполненности положительной энергией-самое любимое ⏳