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На титул самой сексуальной красотки Miss MAXIM претендует одна екатеринбурженка, и та слишком одетая
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На титул самой сексуальной красотки Miss MAXIM претендует одна екатеринбурженка, и та слишком одетая 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В четверг стартовали выборы самой сексуальной девушки страны, которая получит титул Miss MAXIM. На сайте издания выложили фотографии 20 претенденток.
Пока среди них только одна жительница Екатеринбурга — Маргарита Гладышева. При этом фотография в её профиле только одна, да и та по меркам конкурса весьма скромная — в плаще. На момент публикации она занимает 13-е место.
Поскольку в этом году претендентки на титул анкеты не заполняли, то известно о девушке довольно мало: ей 21 год, и она учится в УрФУ. Из её фотографий в Instagram можно сделать вывод, что она любит фитнес и путешествия.
Впрочем, в Instagram Маргариты есть и вполне подходящие для Miss MAXIM фото.
В этом году подать заявку на конкурс можно через «ВКонтакте» или Instagram. Для этого надо оставить хэштег #missmaxim2018russia. Сделать это можно до 16 апреля. Затем голосованием на сайте выберут 100 красоток, которые отправятся на фотосессию в Москву. И уже по её итогам станут известны имена десяти девочек, которые поборются за титул в финале. Победительница станет известна 19 июля.
В прошлом году в сотню пробились восемь девушек из Свердловской области. В финал же попала одна — Анна Федотова, но победить она не сумела. Титул же завоевала Екатерина Котаро из Кургана, но при этом она постоянно живёт в Екатеринбурге.
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