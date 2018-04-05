На титул самой сексуальной красотки Miss MAXIM претендует одна екатеринбурженка, и та слишком одетая

В четверг стартовали выборы самой сексуальной девушки страны, которая получит титул Miss MAXIM. На сайте издания выложили фотографии 20 претенденток.

Пока среди них только одна жительница Екатеринбурга — Маргарита Гладышева. При этом фотография в её профиле только одна, да и та по меркам конкурса весьма скромная — в плаще. На момент публикации она занимает 13-е место.

Поскольку в этом году претендентки на титул анкеты не заполняли, то известно о девушке довольно мало: ей 21 год, и она учится в УрФУ. Из её фотографий в Instagram можно сделать вывод, что она любит фитнес и путешествия.

Впрочем, в Instagram Маргариты есть и вполне подходящие для Miss MAXIM фото.

В этом году подать заявку на конкурс можно через «ВКонтакте» или Instagram. Для этого надо оставить хэштег #missmaxim2018russia. Сделать это можно до 16 апреля. Затем голосованием на сайте выберут 100 красоток, которые отправятся на фотосессию в Москву . И уже по её итогам станут известны имена десяти девочек, которые поборются за титул в финале. Победительница станет известна 19 июля.