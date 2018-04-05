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Пьяная девушка или Росгвардеец: суд решает, кто виноват в смертельном ДТП в Подмосковье
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Пьяная девушка или Росгвардеец: суд решает, кто виноват в смертельном ДТП в Подмосковье 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Шаховском районном суде Московской области рассматривают дело о ДТП с участием сотрудника Росгвардии. Об этом сообщил tekegram‐ канал Hue.
В июне 2016 года в Шаховском районе Московской области разбился BMW 5231, в нем было четыре человека. В день трагедии вся компания была сильно пьяна, и машина ехала на предельной скорости.
Основной подозреваемой выступает Ксения Белоконь. Считается, что именно она была за рулем в день трагедии. Однако девушка это отрицает и говорит, что на самом деле водителем был ее знакомый сотрудник Росгвардии Максим Артамонов.
По словам Белоконь, после аварии она потеряла сознание, а когда пришла в себя, ее родственники и друзья рассказали, что именно она была за рулем.
Девушке тогда было 20 лет, и прав у нее не было. Она утверждает, что никогда не сидела за рулем машины.
Ксения должна была отделаться штрафом, а вот ее знакомому грозило бы увольнение, и уголовное дело вел бы следственный комитет.
Через несколько суток после ДТП в больнице скончался друг, Белоконь и Артамонова, который был одним из пассажиров. Теперь виновнику аварии придется отвечать за смерть человека.
Ряд независимых экспертиз утверждает, что Ксения Белоконь в момент совершения ДТП не могла находится на месте водителя. Она находилась на заднем пассажирском сидении. По не понятным для нас причинам следствие не рассматривает эти обстоятельства в рамках текущего уголовного дела
— заместитель руководителя «Молодых юристов России» Алексей Ковалев.
Артамонов утверждает, что в ночь аварии Ксения была пьяна. Если девушку признают виновной, ей будет грозить срок до четырех лет лишения свободы.
В ночь на среду смертельное ДТП произошло на Нагатинской набережной. Легковой автомобиль двигался на большой скорости, после чего врезался в опору Даниловского моста. Машина загорелась. Полиция устанавливает все причины происшествия.
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