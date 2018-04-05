Минэкономразвития одобрило заявку на создание ТОР в ивановском городе Южа

"В четверг на заседании Комиссии по вопросам создания и функционирования территорий опережающего социально-экономического развития на территориях моногородов в Министерстве экономического развития РФ рассмотрена заявка Ивановской области на создание ТОСЭР в моногороде Южа. По итогам обсуждения получено положительное заключение", — сказали там.

В ноябре 2017 года ТАСС сообщал, что Ивановская область подала заявку на создание ТОР «Южа».

"В настоящее время департаментом экономического развития и торговли Ивановской области подписаны соглашения о намерениях с пятью потенциальными резидентами «Южа» по открытию новых предприятий. Среди видов экономической деятельности, которую будут осуществлять новые предприятия, — выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство, производство пищевых продуктов, производство нетканых текстильных материалов и изделий из них, изготовление одежды, производство изделий из дерева, производство лекарственных препаратов и медицинского оборудования", — уточнили в пресс-службе.

Планируется, что в течение первых трех лет функционирования ТОСЭР «Южа» в экономику моногорода будут привлечены инвестиции в размере более 230 млн рублей, создано более 100 рабочих мест.