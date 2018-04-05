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Минтруд разработает предложения о ежемесячной компенсации семьям жертв чернобыльской аварии
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Минтруд разработает предложения о ежемесячной компенсации семьям жертв чернобыльской аварии 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Министерство труда и социальной защиты начало разрабатывать законопроект о ежемесячной компенсации на приобретение продовольственных товаров родственникам инвалидов чернобыльской аварии. Изменения могут коснуться ст. 14 ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», говорится на портале проектов нормативных правовых актов.
«Предоставление ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров после смерти (гибели) граждан из числа получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы, инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы», — сказано в описании законопроекта.
Обоснованием необходимости подготовки проекта нормативного правового акта стало постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке конституционности статьи закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в связи с жалобой гражданки В. Н. Фоминой.
«Положение части четвертой статьи 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 признано не соответствующим Конституции Российской Федерации, ее статьям 19 (части 1 и 2), 39 (часть 1) и 42, в той мере, в какой его предписания в силу неопределенности их нормативного содержания допускают в системе действующего правового регулирования различный подход к установлению ежемесячной денежной компенсации на приобретение продовольственных товаров членам семей умерших инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы, если при жизни кормильцев эта выплата им не предоставлялась», — сообщается в описании к проекту закона.
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