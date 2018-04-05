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Большая вода размыла кладбище Волжского
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Большая вода размыла кладбище Волжского 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Волжском откачивают воду, отрезавшую все пути к городскому кладбищу № 2.
— Вчера решил убраться на могилах перед Пасхой, но не смог проехать и метра, — рассказывает волжанин Олег Хакимов. — Кругом стояла вода по щиколотку, а то и выше. Такого потопа, грозившего размыть захоронения, мы не видели уже несколько лет.
В пресс-службе администрации Волжского добавили, что уже сегодня от полноводной реки, разлившейся по кладбищу, остались лишь небольшие лужицы.
Последствия потопа устраняли в течение трех дней
Воду с территории городского кладбища, откачивали три дня  — Вода появилась тут из-за растаявшего снега, — уверены в администрации города-спутника. — В течение этой недели компания ООО «СЕТ» откачивала ее с помощью спецтехники. Сегодня все работы завершены.
Администрация городского кладбища № 2 старается каждый день подвозить на место песок
Администрация городского кладбища привозит на место песок и убирает накопившийся за зиму мусор.
О страшном потопе, накрывшем Волгоградскую область, V1.ru в режиме онлайн рассказывает уже третий день подряд. Какие районы до сих пор остаются во власти воды и на какую помощь могут рассчитывать жители затопленных домов, читайте в нашем онлайн-репортаже.
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