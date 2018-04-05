Большая вода размыла кладбище Волжского

В Волжском откачивают воду, отрезавшую все пути к городскому кладбищу № 2.

— Вчера решил убраться на могилах перед Пасхой, но не смог проехать и метра, — рассказывает волжанин Олег Хакимов. — Кругом стояла вода по щиколотку, а то и выше. Такого потопа, грозившего размыть захоронения, мы не видели уже несколько лет.

В пресс-службе администрации Волжского добавили, что уже сегодня от полноводной реки, разлившейся по кладбищу, остались лишь небольшие лужицы.

Последствия потопа устраняли в течение трех дней

Воду с территории городского кладбища, откачивали три дня — Вода появилась тут из-за растаявшего снега, — уверены в администрации города-спутника. — В течение этой недели компания ООО «СЕТ» откачивала ее с помощью спецтехники. Сегодня все работы завершены.

Администрация городского кладбища № 2 старается каждый день подвозить на место песок

Администрация городского кладбища привозит на место песок и убирает накопившийся за зиму мусор.