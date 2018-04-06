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Юный уфимский Кулибин может заработать 350 тысяч рублей
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Юный уфимский Кулибин может заработать 350 тысяч рублей 

ufa1.ru 23 минуты назад
Фото: ufa1.ru
Девятиклассник из Уфы разработал улучшенную таблицу Менделеева, адаптировав ее для слепых и слабовидящих. Изобретение высоко оценили на региональном конкурсе и предложили юноше отправить работу на всероссийский смотр проектов, победитель которой получит 350 тысяч рублей.
Региональный этап проводила компания Siemens. Эксперты смотрели и оценивали разработки со всего Приволжского федерального округа. Проект уфимского школьника Михаила Щербакова их сразу заинтересовал. Таблица Менделеева для инвалидов по зрению устроена очень просто, но при этом универсальна и незаменима для детей, которые плохо видят.
— Она имеет низкую себестоимость, может применяться как в специальных школах для слепых и слабовидящих, так и в обычных учебных заведениях. Кроме режима обучения, в ходе которого программа произносит названия элементов, есть режим экзамена с несколькими вариантами опроса, — сообщили эксперты конкурса.
Финал всероссийского конкурса состоится 18 апреля в Москве. Победители федерального этапа получат денежные призы от 30 до 350 тысяч рублей, вознаграждение ожидает и научного руководителя, а также учебное заведение, где учатся юные изобретатели. На конкурсе высокая конкуренция. Например, проект Михаила будет соперничать с работой одиннадцатиклассника из Новосибирска, который спроектировал мультикоптерную систему, из Санкт-Петербурга десятиклассник Михаил Михайленко привез химический проект для очистки воды от радиоактивных отходов.
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 Ещё 2 источника 
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