Юный уфимский Кулибин может заработать 350 тысяч рублей

Девятиклассник из Уфы разработал улучшенную таблицу Менделеева, адаптировав ее для слепых и слабовидящих. Изобретение высоко оценили на региональном конкурсе и предложили юноше отправить работу на всероссийский смотр проектов, победитель которой получит 350 тысяч рублей.

Региональный этап проводила компания Siemens . Эксперты смотрели и оценивали разработки со всего Приволжского федерального округа. Проект уфимского школьника Михаила Щербакова их сразу заинтересовал. Таблица Менделеева для инвалидов по зрению устроена очень просто, но при этом универсальна и незаменима для детей, которые плохо видят.

— Она имеет низкую себестоимость, может применяться как в специальных школах для слепых и слабовидящих, так и в обычных учебных заведениях. Кроме режима обучения, в ходе которого программа произносит названия элементов, есть режим экзамена с несколькими вариантами опроса, — сообщили эксперты конкурса.