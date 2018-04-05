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Студенты поплатились за тягу к роскоши
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Студенты поплатились за тягу к роскоши 

Lenta.ru 1 час назад
Студенты университетов в Европе и США придумали мемы, высмеивающие любовь иностранцев, которые приехали учиться на международные программы, к дорогим брендовым вещам. Об этом сообщает Highsnobiety.
В Twitter разместили серию фотографий еды с подписями на тему «что едят иностранные студенты». Так, например, на коробки с хлопьями в фотошопе нанесли логотипы и символику люксовых брендов Gucci и Louis Vuitton.
Также паттерном Louis Vuitton украсили бананы и яичницу.
Логотип бренда Supreme попал на сигарету, а из коробки для китайской еды с фирменным знаком Chanel вместо лапши-вок высыпались золотые украшения.
В декабре 2017 года британский журнал Vogue составил рейтинг самых популярных мемов в сфере моды прошедшего года. Эксперты включили в него американца, который копирует образы героини сериала «Секс в большом городе» Керри Брэдшоу. Блогер Дэн Клэй оказался на пятой строчке списка. На его страницу в Instagram подписаны 88 тысяч человек.
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