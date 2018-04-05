В Подмосковье устранили свыше 180 нарушений при проведении земляных работ 

За первый квартал 2018 года благодаря действиям инспекторов Госдмтехнадзора Московской области в регионе выявлено и устранено 187 нарушений правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева.
«Самыми частыми нарушениями строительных компаний при ведении земляных и ремонтных работ стали отсутствие ордера на проведение деятельности, аварийного освещения, звукоизолирующих экранов, информационных табличек, и мест сбора отходов», — сказала Витушева.
По ее словам, самым негативным из нарушений для жителей является повреждение кабельных и воздушный линий электропередачи, так как это влечет за собой перебои в энергоснабжении. Инспекторам ведомства приходиться внимательно следить за соблюдением норм в строительных работах.
«С начала года только в Солнечногорском муниципальном районе устранено пять нарушений при проведении земляных работ компанией ООО «МедьВолокно М» вблизи деревни Снопово (Солнечногорского района Московской области — прим. ред.). При этом изучение правил областного законодательства обошлось компании в 670 тысяч рублей наложенных штрафов, — привела пример начальник Госадмтехнадзора.
Еще одними нарушителями Витушева называет МУП «Теплосеть Орехово-Зуевского муниципального района» и ПАО «Ростелеком», они были привлечены к ответственности за невосстановление благоустройства после проведения земляных работ в городском округе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района. По итогам деятельности инспекторов, территория была облагорожена.
«Несвоевременный вывоз строительных отходов также является нарушением по статье 6.9.4 Кодекса Московской области об административных правонарушениях. Строительный мусор был вывезен ООО «СМУ-1» в деревне Давыдовское городского округа Истра после вмешательства сотрудников ведомства», — отмечается в сообщении.