В Подмосковье устранили свыше 180 нарушений при проведении земляных работ

За первый квартал 2018 года благодаря действиям инспекторов Госдмтехнадзора Московской области в регионе выявлено и устранено 187 нарушений правил проведения земляных, ремонтных и иных видов работ, сообщила глава надзорного органа Татьяна Витушева

«Самыми частыми нарушениями строительных компаний при ведении земляных и ремонтных работ стали отсутствие ордера на проведение деятельности, аварийного освещения, звукоизолирующих экранов, информационных табличек, и мест сбора отходов», — сказала Витушева.

По ее словам, самым негативным из нарушений для жителей является повреждение кабельных и воздушный линий электропередачи, так как это влечет за собой перебои в энергоснабжении. Инспекторам ведомства приходиться внимательно следить за соблюдением норм в строительных работах.

«С начала года только в Солнечногорском муниципальном районе устранено пять нарушений при проведении земляных работ компанией ООО «МедьВолокно М» вблизи деревни Снопово (Солнечногорского района Московской области — прим. ред.). При этом изучение правил областного законодательства обошлось компании в 670 тысяч рублей наложенных штрафов, — привела пример начальник Госадмтехнадзора.

Еще одними нарушителями Витушева называет МУП «Теплосеть Орехово-Зуевского муниципального района» и ПАО «Ростелеком» , они были привлечены к ответственности за невосстановление благоустройства после проведения земляных работ в городском округе Ликино-Дулево Орехово-Зуевского района. По итогам деятельности инспекторов, территория была облагорожена.