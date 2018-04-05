На Ямале сельчанин вышвырнул из дома любовницу и забил жену

В Красноселькупском районе приговорили к длительному сроку мужчину, лишившему жизни супругу через несколько месяцев после свадьбы. О новых деталях семейной драмы рассказали ямальские следователи.

«Красный Север» уже писал о преступлении, совершенном в райцентре в декабре 2017—

го. Обвинение по статье 105 УК РФ предъявили мужу покойной. По версии следствия, не далее, как прошлой весной он прибыл в Красноселькуп, летом познакомился с будущей жертвой, осенью — сыграл с ней свадьбу, а в декабре — жестоко избил, нанеся, по подсчетам судмедэкспертов, от 60 до 70 ударов руками и ногами. От множества травм, включавших переломы и перебитую гортань, женщина скончалась на месте.

Как выяснилось, трижды судимый гражданин (к своим сорока пяти больше двадцати лет жизни он провел в местах не столь отдаленных) прибыл на Ямал, надеясь устроиться на работу, а на сельчанке женился в первую очередь для того, чтобы закрепиться на новом месте. Жену он не раз поколачивал и ранее, но та старалась скрывать свое незавидное положение от знакомых.

При этом новоиспеченный ямалец не обделял вниманием других женщин. Он регулярно проводил время в компании одной из жительниц райцентра, а та настойчиво, хотя и безуспешно уговаривала завидного кавалера расторгнуть едва заключенный брак. В гостях у любовницы мужчина побывал и незадолго перед преступлением.

Когда та снова обратилась к излюбленной теме, гражданин сбежал домой, рассказали в региональном следственном управлении СКР . Женщина, однако, не успокоилась, а решила встретиться с женой беглеца для серьезного разговора.

Дамы, запасшиеся бутылкой спиртного, устроили застолье в супружеской квартире, а дойдя до кондиции — разбудили спавшего мужчину и начали скандалить с ним уже вдвоем. Тот ударил любовницу офисным стулом и выкинул за дверь, а супругу принялся бить смертным боем — поводом сотрудники следственных органов называли вспышку ревности у самого фигуранта дела. При этом, с его слов, лишать женщину жизни он все-таки не намеревался.