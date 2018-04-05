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Бречалов назвал возможный срок вывода с конкурентных рынков предприятий с госучастием
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Бречалов назвал возможный срок вывода с конкурентных рынков предприятий с госучастием 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Предприятия с государственным и муниципальным участием должны быть выведены с конкурентных рынков в ближайшие четыре года, заявил глава рабочей группы Госсовета по вопросам развития конкуренции, глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщает ТАСС.
«Что касается ГУПов и МУПов, они должны быть постепенно выведены с конкурентных региональных рынков. Мы считаем, что это, а также избавление от неэффективного госимущества, должно быть сделано в ближайшие четыре года», — отметил чиновник в рамках заседания Госсовета по вопросу приоритетов работы регионов по развитию конкуренции.
Как заявил Бречалов, зачастую государственные и муниципальные учреждения переводятся в акционерные общества со стопроцентным участием государства.
«Формально ГУП или МУП закрыт, на бумаге показатель выполнен, а по факту — ничего не изменилось», — сказал глава Удмуртии.
В пример Бречалов привёл возглавляемую им республику, где существует 138 организаций с государственным и муниципальным участием, без учёта автономных и бюджетных учреждений.
«Их объём выручки в год более 23 млрд рублей, а доход от управления имуществом в консолидированный бюджет республики они приносят лишь 15 млн рублей в год. Практически все эти предприятия планово убыточные», — заключил руководитель региона.
Согласно данным Росстата, на конкурентных рынках присутствует более трёхсот тысяч организаций с государственным или муниципальным участием.
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