Ещё
Центр творческих индустрий откроют в Нижнем Новгороде
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центр творческих индустрий откроют в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, выездное совещание по вопросу его создания прошло 5 апреля, в четверг, в филиале Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника в Торговом доме «Банка Рукавишникова» на Нижневолжской набережной.
Создать новый культурный центр в этом здании поручил глава региона Глеб Никитин.
«Такой объект, который является уникальным для города, не может быть в том состоянии, в котором находился. В дальнейшем этот объект должен стать жемчужиной Нижнего Новгорода, точкой притяжения жителей Нижнего Новгорода и гостей», — заявил руководитель области.
По словам и.о. министра культуры региона Сергея Горина, в мае этого года ННГАСУ должно представить в ведомство технический отчет с выводами о состоянии конструкций и рекомендациями по обеспечению нормальных условий их эксплуатации.
Как отметил чиновник, отчет Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а также сформированное ранее техническое задание лягут в основу концепции создания Центра творческих индустрий, которую затем представят на общественное обсуждение.
«Здание прекрасно просматривается с Волги, формируя речную панораму города, и с этой точки зрения, безусловно, объект знаковый, обладающий серьезным потенциалом для создания общественного пространства», — отметила принявшая участие в совещании заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд.
Ранее сообщалось, что здание банка Рукавишниковых передано в областную собственность.
Newsroom24: последние новости
Завод имени Я.М. Свердлова прокомментировал проверку ФСБ Более 460 кубометров воды откачали за сутки с улиц Ленинского района Две нижегородки борются за титул «Мисс Россия»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня3
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ83
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой292
ФСБ прикроет рыбаков115
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США25
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение