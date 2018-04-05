Центр творческих индустрий откроют в Нижнем Новгороде

Как сообщили агентству новостей Newsroom24 в пресс-службе регионального правительства, выездное совещание по вопросу его создания прошло 5 апреля, в четверг, в филиале Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника в Торговом доме «Банка Рукавишникова» на Нижневолжской набережной.

Создать новый культурный центр в этом здании поручил глава региона Глеб Никитин

«Такой объект, который является уникальным для города, не может быть в том состоянии, в котором находился. В дальнейшем этот объект должен стать жемчужиной Нижнего Новгорода, точкой притяжения жителей Нижнего Новгорода и гостей», — заявил руководитель области.

По словам и.о. министра культуры региона Сергея Горина, в мае этого года ННГАСУ должно представить в ведомство технический отчет с выводами о состоянии конструкций и рекомендациями по обеспечению нормальных условий их эксплуатации.

Как отметил чиновник, отчет Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, а также сформированное ранее техническое задание лягут в основу концепции создания Центра творческих индустрий, которую затем представят на общественное обсуждение.

«Здание прекрасно просматривается с Волги, формируя речную панораму города, и с этой точки зрения, безусловно, объект знаковый, обладающий серьезным потенциалом для создания общественного пространства», — отметила принявшая участие в совещании заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ Анна Гельфонд.

Ранее сообщалось, что здание банка Рукавишниковых передано в областную собственность.