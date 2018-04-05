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Бывший президент Чехии упрекнул правительство страны в фатальных ошибках
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Бывший президент Чехии упрекнул правительство страны в фатальных ошибках 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Бывший президент Чехии Вацлав Клаус в интервью пражской газете «Млада фронта днес», опубликованном в четверг, назвал высылку из Праги трёх российских дипломатов и экстрадицию в США подозреваемого в хакерских атаках гражданина РФ Евгения Никулина фатальными решениями.
По его словам, в обоих случаях выражена политическая поддержка тому, кто хочет развязать новую холодную войну.
Клаус выразил мнение, что власти Чехии заняли «детскую позицию в так называем деле Скрипалей, неправильно истолковывая союзнические обязательства в альянсе». Случай с отравлением выгоден тому, «кто хочет развязать новую холодную войну, а для этого он сначала разжигает атмосферу вражды», убежден политик. И все это, считает он, делается из-за домашних мотивов.
«Одной стране надо отвлечь внимание от удачного или неудачного переговорного процесса по Brexit, другой стране надо решать свои внутриамериканские споры», — отметил бывший президент.
Клаус упрекнул правительство в недальновидности, подчеркнув, что «в обоих случаях были приняты фатальные решения».
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