Бывший президент Чехии упрекнул правительство страны в фатальных ошибках

По его словам, в обоих случаях выражена политическая поддержка тому, кто хочет развязать новую холодную войну.

Клаус выразил мнение, что власти Чехии заняли «детскую позицию в так называем деле Скрипалей, неправильно истолковывая союзнические обязательства в альянсе». Случай с отравлением выгоден тому, «кто хочет развязать новую холодную войну, а для этого он сначала разжигает атмосферу вражды», убежден политик. И все это, считает он, делается из-за домашних мотивов.

«Одной стране надо отвлечь внимание от удачного или неудачного переговорного процесса по Brexit, другой стране надо решать свои внутриамериканские споры», — отметил бывший президент.

Клаус упрекнул правительство в недальновидности, подчеркнув, что «в обоих случаях были приняты фатальные решения».