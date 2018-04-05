«ОДК-Сатурн» получил первый евразийский патент

Международная правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности рыбинского «ОДК-Сатурн», входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех , расширяет границы естественной монополии предприятия на зарубежных рынках наукоемкой продукции. Предприятие получило первый патент Евразийской патентной организации — на изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя».

Евразийский патент выдается Евразийской патентной организацией и действует в течение 20 лет на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции.

Изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя» позволяет получать лопатки из титановых сплавов с минимальным припуском, с высоким коэффициентом использования материала. Кроме того, его применение исключает операцию ручной полировки и снижает трудоемкость изготовления. Изобретение может найти применение не только в авиадвигателестроении, но и в других отраслях промышленности.

«В «ОДК-Сатурн» созданы необходимые условия для формализации, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и стимулирования творческой активности работников предприятия, — подчеркнул начальник отдела по работе с интеллектуальной собственностью ПАО «ОДК-Сатурн» Денис Пиотух. — Изобретатели вносят весомый вклад в повышение технического уровня, качества и надежности выпускаемых изделий. Первый евразийский патент, полученный «ОДК-Сатурн», является подтверждением высокого уровня научно-технических достижений новаторов нашего предприятия. В ближайшее время мы ожидаем получение евразийского патента на изобретение «Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов».