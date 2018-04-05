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«ОДК-Сатурн» получил первый евразийский патент
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«ОДК-Сатурн» получил первый евразийский патент 

Ростех 1 час назад
Фото: Ростех
Международная правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности рыбинского «ОДК-Сатурн», входящего в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех, расширяет границы естественной монополии предприятия на зарубежных рынках наукоемкой продукции. Предприятие получило первый патент Евразийской патентной организации — на изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя».
Евразийский патент выдается Евразийской патентной организацией и действует в течение 20 лет на территории государств-участников Евразийской патентной конвенции.
Изобретение «Устройство для закрутки пера лопатки газотурбинного двигателя» позволяет получать лопатки из титановых сплавов с минимальным припуском, с высоким коэффициентом использования материала. Кроме того, его применение исключает операцию ручной полировки и снижает трудоемкость изготовления. Изобретение может найти применение не только в авиадвигателестроении, но и в других отраслях промышленности.
«В «ОДК-Сатурн» созданы необходимые условия для формализации, правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и стимулирования творческой активности работников предприятия, — подчеркнул начальник отдела по работе с интеллектуальной собственностью ПАО «ОДК-Сатурн» Денис Пиотух. — Изобретатели вносят весомый вклад в повышение технического уровня, качества и надежности выпускаемых изделий. Первый евразийский патент, полученный «ОДК-Сатурн», является подтверждением высокого уровня научно-технических достижений новаторов нашего предприятия. В ближайшее время мы ожидаем получение евразийского патента на изобретение «Способ электрохимической обработки титана и титановых сплавов».
«ОДК-Сатурн» является высокоинновационным предприятием, активно осваивающим передовые технологии: аддитивные технологии, применение полимерных и керамических композитов, суперкомпьютерные технологии и др. В кооперации с другими предприятиями ОДК оно реализует целый ряд масштабных проектов в гражданской и военной сферах. Так, на базе «ОДК-Сатурн» в рамках программы импортозамещения создана российская база морского газотурбостроения. Совместно с компанией Safran Aircraft Engines в Рыбинске производится силовая установка SaM146 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100. «ОДК-Сатурн» активно развивает направление двигателей промышленного назначения, участвует в программе создания новейшего гражданского двигателя ПД-14 для авиалайнера МС-21, выпускает двигатели Д-30КП для самолетов семейства Ил-76 и т.д.
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