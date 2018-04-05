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Если бы Кэрри Брэдшоу была мужчиной. Американец копирует лучшие образы из «Секса в большом городе»
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Если бы Кэрри Брэдшоу была мужчиной. Американец копирует лучшие образы из «Секса в большом городе» 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Светлые локоны, туфли Manolo Blahnik, роскошные платья, крошечные сумки — американец Дэн Клей идеально копирует образы главной героини сериала «Секс в большом городе». Получается настолько потрясающе, что даже Сара Джессика Паркер в восторге. Подборка лучших фотографий — в материале «360».
Легендарный сериал о приключениях четырех подруг «Секс в большом городе» не выпускал новых серий уже больше 10 лет. И все равно армия его поклонников по-прежнему огромна. Среди них не только девушки, но и мужчины, которых вдохновляют образы Кэрри, Миранды, Саманты и Шарлотты.
33-летний житель Нью-Йорка Дэн Клей тоже очень любит «Секс в большом городе». Мужчина решил примерить на себя образ главной героини Кэрри Брэдшоу и устроил фотосессию на улицах Нью-Йорка. Клей продумал все до мелочей — даже надел парик с такой же прической, как у героини Сары-Джессики Паркер.
По его словам, фотография неожиданно имела большой успех: собрала много лайков и положительных комментариев от таких же поклонников сериала. Он понял, что это нужно и интересно людям. И начал копировать самые яркие образы героини и выкладывать их в Instagram.
Неожиданное преображение мужчины оценила сама Сара Джессика Паркер, исполнительница главной роли в сериале. Она увидела его фотографию и прокомментировала: «О боже! У меня нет слов, это триумф!».
Клей не только выкладывает фотографии в одежде, как у Кэрри Брэдшоу, но и подписывает их в повествовательном стиле героини, рассказывая истории из жизни или делясь размышлениями.
Мужчина поделился, что его очень впечатлило то, как люди реагируют на фотографии — снимки заставляют их веселиться и радоваться. Клей признался, что для него фотографии стали в некотором смысле освобождением от атмосферы, которая царит в США после того, как президентом стал Дональд Трамп.
В ближайшее время Клей не планирует останавливаться и продолжит копировать другие образы Кэрри Брэдшоу. Он надеется, что его маленькая затея будет приносить людям по всему миру счастье и утешение в сложные политические времена.
Мне нравится идея, что фотографии могут украсить чей-то день. Жизнь — это не только радуги и бабочки, а потому даже такая малая возможность заставить кого-то улыбнуться — достаточная причина сделать это. Некоторые моменты в «Сексе в большом городе» были действительно расширяющими возможности — сериал проповедовал независимость, самодостаточность, дружбу и яркость
— Дэн Клей.
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