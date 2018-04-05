Магазины будут готовы к запуску tax free в России с 15 апреля 

Об этом сообщается в протоколе совещания у заместителя министра промышленности РФ Виктора Евтухова.
Это позволит иностранным гражданам возвращать НДС при совершении покупок в ряде городов проведения чемпионата мира по футболу. В целом по стране tax free заработает к концу 2018 года.
Разъяснения по вопросам возврата налога Минпромторг, Минфин и Федеральная налоговая служба должны разработать к 13 апреля и подготовить информационные буклеты на русском, английском и китайском языках.
При этом в аэропортах Внуково и Шереметьево tax free заработает с 10 апреля.
Покупатели — граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз — смогут вернуть 10-12% с покупок, сделанных в течение одного дня на сумму не менее 10 тысяч рублей.