Посольство Британии: доппроверки в аэропортах вряд ли коснутся россиян 

Посольство Великобритании в Москве заверило россиян в том, что у них не возникнет проблем с посещением страны, а дополнительные проверки в аэропортах их едва ли коснутся. Об этом говорится в видеоролике, размещенном на официальной странице ведомства в Facebook.
«Мы хотели бы заверить жителей России в том, что никаких проблем с посещением Великобритании для них нет. Как всегда, мы очень рады россиянам, которые приезжают в Соединенное Королевство с целью туризма, обучения или бизнеса», — заявили в посольстве, добавив, что дополнительные проверки прилетающих из РФ «не затронут большинство путешествующих».
На прошлой неделе в лондонском аэропорту Хитроу британская полиция и таможня, не объяснив причины, досмотрели российский самолет. Позже замглавы МВД Великобритании Бен Уоллас заявил, что это была стандартная процедура по защите от организованной преступности и контрабанды оружия, наркотиков или запрещенных веществ.
Отношения России и Великобритании обострились после инцидента в британском Солсбери, где отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Британская сторона обвинила в этом Россию, которая категорически отвергла свою причастность к случившемуся.