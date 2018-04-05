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Папина дочка: звездные наследницы, как две капли похожие на отцов
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Папина дочка: звездные наследницы, как две капли похожие на отцов 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Кадры отцов и дочерей с удивительным сходством — в нашей фотогалерее
Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум пошла по стопам родителей: девушка пишет музыку, играет на гитаре, возглавляет рок-группу «Without Gravity». А от кого же унаследовала черты лица? Пожалуй, большую часть — от папы. Сходство отца и девушки особенно заметно, если представить Агутина с длинными волосами, коронной прической из 90-х и 00-х. Фото: instagram.com/agutinleonid
Тина Канделаки нечасто радует поклонников снимками дочери — говорит, Мелания запрещает. Но исключения все же случаются — публикации с участием девушки тут же собирают сотни комментариев: «Дочь похожа очень на папу, красивая и нежная», «Как же она похожа на папу!», «Ничего маминого». Напомним, с отцом Мелании, Андреем Кондрахиным, Тина развелась в 2010 году. Фото: Globallook, instagram.com/melaniakondrahina
«Алиса похожа на меня, к сожалению», — смеялся Тимати после рождения дочки. Четырехлетняя малышка унаследовала от мамы светлые волосы и кожу, черты лица же девочке достались от папы. Сходство Тимура Юнусова и Алисы особенно заметно, когда знаменитый отец наряжает дочку в своем стиле — мальчишеском и хулиганском. Фото: instagram.com/timatiofficial
На фото Владимир Кузьмин окружен дочерьми — Соней (слева) и Мартой (справа) — последняя похожа на отца больше других сестер. Девушка занимается музыкой, выступает как диджей на различных музыкальных мероприятиях. Кстати, короткая стрижка и отсутствие макияжа делают ее еще больше похожей на Владимира Кузьмина. Фото: instagram.com/martadjmarta
Дарья — внебрачная дочь Андрея Кончаловского. Впрочем, в ее родстве с режиссером сомневаться не приходится — все написано на лице. Отец и дочь впервые познакомились, когда последняя уже выросла — 17 лет мужчина не знал, что у него растет еще одна наследница. Со словами: «Девочка наша. Папа ее любит, обожает. У них все хорошо», — Дарью признала и Юлия Высоцкая. Фото: www.kp.ru  «Алла-Виктория очень похожа на Филиппа, — рассказывала домработница артиста. — Она такая же модница, как и папа». Малышка пошла в отца не только привычками, но и внешностью. Хотя сам артист уверяет, что дочь получилась копией его матери Виктории. Фото: instagram.com/allavictoriyakirkorova не знает кто мама.
Летом минувшего года Полина Куценко окончила театральный вуз, с чем ее пришли поздравить оба родителя. На семейной фотографии девушка позирует между Марией Порошиной и Гошей Куценко — и в этом ракурсе больше похожа на отца. Но во избежание споров заметим: стоит повернуться Полине в профиль, как она становится вылитой мамой. Фото: instagram.com/mashaporoshina
«Надя очень похожа на меня в детстве: она очень общительная и подвижная. Как и мама, не любит сидеть на месте, постоянно бегает, прыгает. Кататься ей очень понравилось, ребенка никто не заставляет», — рассказывала о малышке Татьяна Навка в интервью нашему журналу. Внешне же девочка напоминает отца — вылитый Дмитрий Песков! Фото: Globallook, instagram.com/tatiana_navka
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