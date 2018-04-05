В Подмосковье привлекли к ответственности 10 абонентов за самовольное подключение к сети 

МособлЕИРЦ продолжает инициировать процедуры привлечения бытовых абонентов к административной ответственности за самовольное подключение к сетям и безучетное использование электроэнергии, в первом квартале текущего года выявлены и привлечены к ответственности десять нарушителей, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Как правило, незаконно к сетям подключаются те граждане, кому ограничили подачу электроэнергии в связи с неоплаченными счетами.
«За первый квартал 2018 года по материалам, подготовленным службой безопасности расчетного центра, к административной ответственности привлечены десять нарушителей, самовольно подключившихся к электрическим сетям. Таким образом, удалось снизить задолженность перед поставщиками электроэнергии на 242 тысячи рублей», — отмечается в сообщении.
Хищение электроэнергии квалифицируется как один из видов административного правонарушения, влечет за собой взыскание причиненного реального ущерба и привлечение виновников к административной ответственности. Согласно статье 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях, самовольное подключение к электрическим сетям, а равно самовольное (безучетное) использование электроэнергии влечет наложение на физических лиц штрафа в размере до 15 тысяч рублей.
Помимо штрафа, нарушитель оплачивает и стоимость незаконно потребленного ресурса. После демонтажа оборудования, с помощью которого было выполнено несанкционированное подключение, нарушителю выставляется счет за использованную энергию, где учитывается мощность токопринимающего устройства и время его работы, которое определяется как 24 часа в сутки.
В случае, если стоимость похищенной электроэнергии превысит 250 тысяч рублей, у правоохранительных органов появляются основания квалифицировать действия нарушителя как уголовно наказуемое преступление.