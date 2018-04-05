Действия во время паводка отработали на учениях спецслужбы Вологды

Учения прошли сегодня в районе улицы Луговой, которую по легенде, затопили паводковые воды. Действия в такой ситуации отрабатывали представители всех спецслужб: полицейские, медики, спасатели, представители городских властей.

Территория для учений выбрана не случайно — этой один из участков, который находится в зоне риска. В ходе тренировки отрабатывается самый неблагоприятный вариант развития событий: подтопление большого количества частных и многоквартирных домов.

«По легенде, в районе Луговой затапливается территория. А значит, оказаться в воде могут и подстанции, как следствие, жители могут остаться без электроэнергии, тепла и воды. В этом случае людей необходимо эвакуировать, поэтому мы отрабатываем создание эвакопунктов. Все эти ситуации мы прогнозируем и отрабатываем необходимые действия», — пояснил заместитель Мэра Вологды, председатель городской КЧС Алексей Никитин

Один из этапов учений — работы по созданию эвакопункта. При необходимости его развернут на базе школы № 32, куда будут вывозить людей из подтопленных территорий. Также отработали условную ситуацию, когда жители спасаются от паводка на крышах домов. Условного пострадавшего спустили вниз с помощью альпинистского снаряжения.

«В Вологде маловероятно подобное развитие ситуации, но мы должны быть готовы к любому варианту развития событий: вывозить людей на лодках, отправлять в пункты временного нахождения. Это важно отработать до мелочей заранее, чтобы в случае реального ЧП не возникало никаких вопросов», — пояснил главный специалист Центра гражданской защиты Вологды Леонид Никитинский

Учения сегодня проходили в течение всего дня. Спасатели также проверили тренировку по условному спасению человека, провалившегося под лед. Помимо практической части отработали и штабную — это вопросы оперативного взаимодействия всех служб, оповещение населения и так далее.

«Все службы сработали грамотно, в рамках поставленных перед ними задач. Учения показали — город к паводку готов», — резюмировал заместитель Мэра города Алексей Никитин.

Ледоход на реке Вологде по прогнозам начнется во второй декаде апреля. По оценкам экспертов, в зоне риска могут оказаться шесть городских территорий в низинах вдоль русла реки Вологды: Екимцево, Ананьино, Баранково, ЖК Прибрежный и другие. Накануне спасатели уже начали ледорезные работы у мостов и в районе Михальцевской плотины. Это позволит ослабить лед, избежать заторов, а значит, снизит вероятность подтоплений во время паводка.

Добавим, накануне сотрудники Центра гражданской защиты выставили по берегам реки Вологды аншлаги, запрещающие выход на лед. Он крайне непрочен, и выход на реку сейчас опасен для жизни.