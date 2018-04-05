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Каждый четвертый житель Вологодчины перешел на прямые платежи за коммунальные услуги
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Каждый четвертый житель Вологодчины перешел на прямые платежи за коммунальные услуги 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Поправки в Жилищный кодекс РФ, законодательно закрепляющие возможность прямых расчётов с ресурсоснабжающими организациями, подписал 3 апреля Президент России Владимир Путин. Но фактический переход потребителей на такую систему платежей начался 2 года назад. Сейчас 70% населения Вологодчины пользуются этой возможностью.
Речь идет о том, что за свет, тепло, воду, газ и электроэнергию жильцы платят напрямую поставщикам, минуя посредника в виде управляющей компании. Благодаря прямым договорам в 2017 году собираемость платежей за газоснабжение достигла 100%, за электроэнергию — 97%, за тепловую энергию — 85%.
«Новая норма эффективна и выгодна для всех сторон. Сокращается риск банкротства управляющих компаний, ТСЖ из-за задолженностей перед ресурсоснабжающими предприятиями. Люди понимают, куда и за что платят, отсутствует риск необоснованных ограничений подачи энергоресурсов. Это выгодно и ресурсоснабжающим организациям, так как они получают своевременный платеж и направляют все средства, собранные с потребителей, на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Это выгодно и управляющим компаниям, которые работают честно и эффективно. Эта процедура освобождает их от задолженности населения перед ними», — прокомментировал заместитель Губернатора Вологодской области Антон Стрижов.
Решение о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями принимает общее собрание собственников многоквартирного дома. Стоит отметить, что это не повлияет на размер платежей. Поставщикам ресурсов жильцы будут платить за коммунальные услуги, а управляющей компании — за жилищные.
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