Каждый четвертый житель Вологодчины перешел на прямые платежи за коммунальные услуги

Поправки в Жилищный кодекс РФ , законодательно закрепляющие возможность прямых расчётов с ресурсоснабжающими организациями, подписал 3 апреля Президент России Владимир Путин . Но фактический переход потребителей на такую систему платежей начался 2 года назад. Сейчас 70% населения Вологодчины пользуются этой возможностью.

Речь идет о том, что за свет, тепло, воду, газ и электроэнергию жильцы платят напрямую поставщикам, минуя посредника в виде управляющей компании. Благодаря прямым договорам в 2017 году собираемость платежей за газоснабжение достигла 100%, за электроэнергию — 97%, за тепловую энергию — 85%.

«Новая норма эффективна и выгодна для всех сторон. Сокращается риск банкротства управляющих компаний, ТСЖ из-за задолженностей перед ресурсоснабжающими предприятиями. Люди понимают, куда и за что платят, отсутствует риск необоснованных ограничений подачи энергоресурсов. Это выгодно и ресурсоснабжающим организациям, так как они получают своевременный платеж и направляют все средства, собранные с потребителей, на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Это выгодно и управляющим компаниям, которые работают честно и эффективно. Эта процедура освобождает их от задолженности населения перед ними», — прокомментировал заместитель Губернатора Вологодской области Антон Стрижов.

Решение о переходе на прямые расчеты с ресурсоснабжающими организациями принимает общее собрание собственников многоквартирного дома. Стоит отметить, что это не повлияет на размер платежей. Поставщикам ресурсов жильцы будут платить за коммунальные услуги, а управляющей компании — за жилищные.