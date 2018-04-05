«Парламент за 60 секунд». 5 апреля

Роскомнадзор сможет блокировать сайты с информацией, признанной судом порочащей честь и достоинство человека, в случае, если данные не будут удалены в установленный срок. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Административные штрафы и режим пребывания мигрантов в Севастополе будут такими же, как и в других городах федерального значения — Москве Санкт-Петербурге . Законопроект прошёл первое чтение в Госдуме.

Государственные бюджетные учреждения (ГБУ) могут обязать информировать население о мерах по энергосбережению. ОПри этом каждый регион будет сам решать, как организовывать этот процесс. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Полиция сможет раскрывать персональные данные автовладельцев, нарушающих правила парковки, органам местного самоуправления. Депутаты проголосовали за принятие проекта закона в первом чтении.

Возможное проведение выставки ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге станет хорошим импульсом для развития города и экономики страны, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с инспекционной комиссией Международного бюро выставок ЭКСПО. Спикер подчеркнул, что Россия является постоянным участником выставки с 1851 года.

Работодатели проследят за соблюдением сроков пребывания и целей визита иностранного гражданина в Россию. За несоблюдение этой обязанности компании будут штрафовать. Проект закона прошёл первое чтение в Госдуме.

Граждане, уклоняющиеся от наказания от принудительных работ, будут сидеть в тюрьме. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении. Кроме того, осуждённых, не прибывших к месту принудительных работ, будут объявлять в розыск и смогут задерживать на срок до 48 часов.

Почта России » может стать непубличным акционерным обществом. Законопроект о реорганизаци компании внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов. Переход «Почты России» в конкурентное поле, по мнению законодателей, создаст условия, при которых большие объемы прибыли компании будут направляться на социальные функции.

Выпускникам аграрных вузов, направленным на работу в сельскую местность, может быть назначена единовременная выплата. Сенаторы намерены обратиться в Правительство с предложением разработать такую программу.

Самозанятым гражданам продлят налоговые каникулы. Правительство внесло в Госдуму законопроекты о порядке постановки самозанятых на учёт и продлении сроков освобождения от уплаты НДФЛ до конца 2019 года.

Для обеспечения безопасности детей в летних лагерях и оздоровительных учреждениях введут дополнительные меры, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая . В частности, на всех сайтах региональных правительств разместят реестры организаций, имеющих право на организацию детского отдыха.

Детские пособия для россиян, родивших или усыновивших первого или второго ребёнка, могут освободить от уплаты налогов на доходы физических лиц. Комитет Госдумы по бюджету рекомендовал принять проект закона во втором чтении.