97-летняя пенсионерка стала звездой пауэрлифтинга 

Американка Эдит Трэйна в свои 97 лет увлечена очень неожиданным хобби — пауэрлифтингом. Три раза в неделю она ходит зал, а шесть в году — участвует в соревнованиях, где регулярно занимает призовые места.
Необычное для дамы ее лет увлечение настигло Эдит довольно поздно — в 91 год. Шесть лет назад она начала ходить в спортзал за компанию со своей подругой Кармэн, и с тех пор тяжелая атлетика превратилась для нее в нечто большее, чем просто в увлечение. В страсть.
«Когда я замечаю, что сижу на месте уже целый день и не занимаюсь ничем полезным, назавтра я всегда беру себя в охапку и выхожу из дома», — рассказала пенсионерка The Daily Mail.
Теперь в ее честь назван этап соревнований в городе Тампа во Флориде, где живет сама спортсменка. В рамках этого мероприятия тринадцатилетние атлеты соревнуются наравне с ветеранами пауэрлифтинга, среди которых и сама Эдит Трэйна.
В феврале она выиграла две золотых награды, подняв 60 фунтов (около 27 килограмм) в жиме лежа и целых 130 фунтов (59 килограмм) от земли.
На свой столетний юбилей она надеется покорить 200 фунтовую штангу — по 2 фунта на каждый год жизни.
До того как стать звездой пауэрлифтинга, Эдит вела довольно скромный образ жизни. Свалившуюся на нее популярность она использует для продвижения идеи важности занятий спортом в любом возрасте
Сейчас Эдит зачастую оказывается единственным участником в своей возрастной категории, но она верит, что ее пример мотивирует других пожилых людей составить ей конкуренцию.
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