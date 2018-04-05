Требования и нормы для загородного участка

Дача для русских людей-это не просто домик в деревне, это то уникальное место, где мы проводим около 4 месяцев в году! Поэтому обустройство дачного участка -дело серьезное и трудоемкое! Россияне приезжают туда хорошо отдохнуть от рутины, снять стресс, сделать запасы солений на весь год. А что может быть лучше участка на природе? Качественный отдых возможен лишь там, где созданы комфортные условия. В России существуют обязательные нормы и требования, которые необходимо соблюдать при планировании и застройке участка.

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Каким бы фантазером вы не были, застройку участка нужно осуществлять в соответствии с имеющимися положениями и нормами. Вам нужно будет изучить множество различной документации — строительной, санитарной, природоохранной, противопожарной, — чтобы правильно разместить по отношению друг к другу все планируемые постройки и иные важные для вас объекты. Существует множество нюансов, которые, на первый взгляд, могут показаться несущественными, но так или иначе их понадобится учитывать при планировании структуры вашего земельного надела. Именно поэтому первоначально следует ознакомиться с общими терминами и понятиями, прописанными в нормативах. Итак, купленный вами земельный надел земли можно использовать следующим образом:

— для отдыха (земли рекреационного назначения);

— для возведения на нем жилого дома (земли жилой и общественной застройки);

— для выращивания различных культур (земли сельскохозяйственного назначения).

В зависимости от того, каким вы видите главное предназначение своей территории, на ней можно построить:

— дачный дом (им можно пользоваться круглогодично, проводить в нем досуг и загородный отдых);

— индивидуальный жилой дом (подразумевается одноквартирная постройка с прилегающим к ней участком);

— садовый дом (данная постройка носит сезонный характер; к ней предъявляются наименьшие требования).

После готовности документов, подтверждающих ваше законное право на пользование землей, вам нужно будет составить план-схему будущего участка, а затем отметить там расположение жилого дома, различных хозяйственных построек, а также огорода и сада. Деление участка на функциональные зоны должно происходить не в вольном порядке, в строгом соответствии с требованиями, прописанными в государственных нормативных документах, регламентирующих санитарно-бытовые и противопожарные нормы строительства. Стоит отметить, что данные нормы можно условно разделить на две большие группы:

— обязательные к исполнению;

— рекомендованные к исполнению.

Необходимо учесть санитарные нормы, предписывающие выдерживать определенные расстояния от жилых строений до иных важных объектов:

— от дома до уличной уборной, мусоросборника или компостной ямы должно быть не менее 8 метров;

— от дома до септика — не менее 5 или 8 метров (зависит от продуктивности септика);

— от дома до душевой или бани — не менее 8 метров.

Похожие требования предъявляются к расстояниям, которые следует соблюдать, когда речь идет о питьевом колодце или скважине: их можно располагать не ближе, чем в 8 (а лучше 12) метрах от уборной или компоста.

В Градостроительном кодексе РФ согласно ст. 1 п. 11 существует понятие «красных линий», под которыми подразумеваются «планируемые границы территорий общего пользования и границы территорий, занятых линейными объектами», где под территорией общего пользования понимаются «территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц». Согласно ГрК РФ, границы между землями общего пользования и частными владениями необходимо соблюдать неукоснительно. Если же вы решили построить забор, то он не должен выступать за раКВи вышеупомянутой линии. В случае когда заграждение находится почти вплотную с территорией общего пользования, то ворота и калитка должны открываться только вовнутрь, не выходя за пределы условной черты, дабы не мешать свободному перемещению пешеходов, велосипедистов и водителей. Не забывайте также о том, что сначала необходимо внести границы садового участка в кадастровый план, и лишь затем можно строить на нем основательное заграждение. При этом высота его не может превышать 1500 мм, так как в противном случае будет происходить сильное затенение соседних владений.

Соседство тоже строго регламентировано. Например, ваш дачный дом должен находиться на расстоянии не ближе 3 метров до участка соседей. Если речь идет о других постройках, то минимальный промежуток должен составить 1 метр. Строения, в которых содержатся птицы или мелкий скот, обязаны находиться на удалении не менее 4 метров от границы, разделяющей ваши земли.

Если вы желаете посадить высокие деревья, то придется выдержать расстояние в 4 метра до соседнего участка. Среднерослые деревья можно расположить несколько ближе, всего в 2 метрах от границы, а низкорослые кустарники почти вплотную — достаточным окажется расстояние в 1 метр.