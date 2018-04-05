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В Мособлдуме рассказали о сокращении негативного воздействия на экологию после дегазации «Ядрово»
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В Мособлдуме рассказали о сокращении негативного воздействия на экологию после дегазации «Ядрово» 

Rambler News Service 1 час назад
Негативное воздействие мусорного полигона «Ядрово» на окружающую среду снизится на 90% после завершения работ по дегазации, рассказал член комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Александр Орлов.
«Дегазация будет проведена до 15 июня. Негативное воздействие на окружающую среду снизится на 90%. Я уверен, что люди перестанут ощущать неприятные запахи», — цитирует РИАМО Орлова.
Он также добавил, что в настоящий момент на полигоне «Ядрово» осуществляется контроль за утечками свалочного газа.
«Организовано регулярное тепловизионное обследование тела полигона на предмет утечек свалочного газа. Также проводится откачка фильтрата во временный резервуар. В дальнейшем на полигоне будет возведена современная система очистки фильтрата», — сказал Орлов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что «за допущенные нарушения владельцы полигона должны понести серьезную ответственность».
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