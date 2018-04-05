Ещё
Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай вновь скопировал у России передовую военную технологию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
В Сети появилась фотография китайского истребителя J-10, который оснащен двигателем китайского производства с управляемым вектором тяги; судя по фото, эта технология могла быть позаимствована у России.
Истребитель J-10C на фотографии оснащен модифицированным выхлопным соплом турбовентиляторного двигателя Shenhang-Liming WS-10 Taihang китайского производства. Это двигатель с управляемым вектором тяги, который значительно улучшает маневренность самолета, пишет Defense News.
Двигатели с управляемым вектором тяги существовали до сих пор только у двух стран — у США, где они стоят на F-22, и у России, где такие двигатели используются на Су-30/35.
Теперь подобный двигатель, судя по всему, появился и у Китая. Предположения о его возможной разработке в КНР появились давно. Сообщалось также, что впервые J-10C был испытан с таким двигателем еще в конце 2017 года. Пока, считают эксперты, двигатель испытывается на J-10C для того, чтобы в перспективе его можно было использовать для истребителя-невидимки J-20. На J-10C, использующихся китайской армией, стоят российские двигатели АЛ-31.
Судя по фотографии, опубликованной в Сети, Китай позаимствовал именно российский вариант двигателя (с осесимметричным отклонением сопла). У США принципально иной вариант конструкции сопла двигателя с управляемым вектором тяги (с отклонением тяги в вертикальной плоскости). Таким образом, китайские разработчики близки к тому, чтобы фактически украсть у России очередную крайне важную военную технологию.
Напомним, в России разрабатывается «изделие 30» — двигатель второго этапа для истребителя Т-50 (Су-57). Он значительно эффективнее, чем двигатель АЛ-41Ф1, — на 20-25%. Газета ВЗГЛЯД подробно писала об этой разработке. В декабре 2017 года состоялся первый штатный полет с новым двигателем. Создание такого двигателя в России называлось крупной инженерной победой.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Взгляды школьников на возможность нового «железного занавеса» удивили писателя Быкова Юлия Скрипаль выступила с первым заявлением после отравления Почему российское общество молчит о сейнере «Норд»?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Юлия Скрипаль не определилась с предложением РФ о помощи244
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ55
ФСБ прикроет рыбаков100
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой194
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус39
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение