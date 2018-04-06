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В Перми волонтёры искали пропавшего 54-летнего мужчину
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В Перми волонтёры искали пропавшего 54-летнего мужчину 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Лапин Андрей Серафимович пропал 5 апреля. Около 13.00 он вышел из дома в микрорайоне Парковый и пропал. Мужчина имеет инвалидность: деменцию, не разговаривает.
Его поиски объявили вечером 5 апреля, около 22.00 часов. Сбор — возле отдела полиции Дзержинского района. Почти всю ночь волонтёры группы «Поисковый отряд им. Ирины Бухановой» разыскивали пропавшего мужчину на территории, прилегающей к Балатовском лесу. Около шести часов утра сообщили на своей страничке ВКонтакте, что поиски прошли безрезультатно.
«Поиски не прекращены! — сообщает координатор Ксения Макарова. — Уважаемые автовладельцы, огромная просьба по возможности просмотреть видеорегистраторы, если Вы после 13.00 ездили в микрорайоне Парковый и заметили изображённого на фото мужчину».
Лапин Андрей Серафимович был одет в серую куртку, с полосами снизу-вверх от темно серого до светло серого, чёрную шапку, чёрные штаны, чёрные ботинки.
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