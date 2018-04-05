Ушёл без денег и телефона: в Перми ищут инвалида, который потерялся в Балатовском парке

55-летний инвалид второй группы Андрей Лапин ушел на прогулку из дома в микрорайоне Парковый днем 5 апреля. Домой мужчина пока не вернулся.

По словам сына, отец в 13:00 как обычно вышел на ежедневную прогулку от своего дома на проспекте Парковый и отправился в сторону парка. Обычно Андрей Лапин возвращался с прогулки через несколько часов, но сегодня мужчина домой не вернулся.

— Он каждый день выходит на прогулку днем и гуляет по Балатовскому парку, — рассказал 59.ru сын пропавшего мужчины Иван. — У отца деменция, он инвалид второй группы. У него очень слабое здоровье, он не разговаривает, плохо соображает. Телефона с собой не было, он им не умеет пользоваться.

Родственники уже обратились в полицию, начали самостоятельные поиски и обзвонили все больницы. По словам Ивана, отец мог сесть на автобус и уехать в сторону Пролетарки или центра города, но денег у мужчины не было, его могли высадить на любой остановке.

На вид Андрею Лапину 55-60 лет, рост 160-164 сантиметра. Был одет в бежевую куртку, чёрную шапку, чёрные спортивные штаны, чёрные зимние ботинки. Ходит с опущенной вниз головой.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Лапина, просят позвонить родственникам по телефону: 8-906-887-71-97 или 02.