Ещё
Ушёл без денег и телефона: в Перми ищут инвалида, который потерялся в Балатовском парке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ушёл без денег и телефона: в Перми ищут инвалида, который потерялся в Балатовском парке 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
55-летний инвалид второй группы Андрей Лапин ушел на прогулку из дома в микрорайоне Парковый днем 5 апреля. Домой мужчина пока не вернулся.
По словам сына, отец в 13:00 как обычно вышел на ежедневную прогулку от своего дома на проспекте Парковый и отправился в сторону парка. Обычно Андрей Лапин возвращался с прогулки через несколько часов, но сегодня мужчина домой не вернулся.
— Он каждый день выходит на прогулку днем и гуляет по Балатовскому парку, — рассказал 59.ru сын пропавшего мужчины Иван. — У отца деменция, он инвалид второй группы. У него очень слабое здоровье, он не разговаривает, плохо соображает. Телефона с собой не было, он им не умеет пользоваться.
Родственники уже обратились в полицию, начали самостоятельные поиски и обзвонили все больницы. По словам Ивана, отец мог сесть на автобус и уехать в сторону Пролетарки или центра города, но денег у мужчины не было, его могли высадить на любой остановке.
На вид Андрею Лапину 55-60 лет, рост 160-164 сантиметра. Был одет в бежевую куртку, чёрную шапку, чёрные спортивные штаны, чёрные зимние ботинки. Ходит с опущенной вниз головой.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Лапина, просят позвонить родственникам по телефону: 8-906-887-71-97 или 02.
Ранее поисковый отряд «Лиза Алерт» объявил о создании отделения в Перми.
59.ru: последние новости
Приют для кошек, ботсад и Почта России. Где в Перми можно написать «Тотальный диктант» «Обещали помочь, но опозорили»: Первый канал не поверил пермячке, тридцать лет жившей без паспорта Приют для кошек, ботсад и «Почта России». Где в Перми можно написать «Тотальный диктант»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня3
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ83
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой293
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США25
ФСБ прикроет рыбаков116
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение