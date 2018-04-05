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Актер Дуэйн Скала Джонсон не исключил возможность участия в президентских выборах в США
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Актер Дуэйн Скала Джонсон не исключил возможность участия в президентских выборах в США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Суть Событий
НЬЮ-ЙОРК, 5 апреля. /ТАСС/. Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Скала Джонсон не исключил возможность того, что он займется политикой и даже выдвинет свою кандидатуру на пост президента США. Об этом Джонсон заявил в четверг телеканалу Fox News.
"Я не исключал бы такого и считаю лестным, что многие люди выступают за это и открыто высказываются по этому поводу", — сказал актер, отвечая на вопрос, планирует ли он заняться политикой и баллотироваться в президенты США. «Для меня не пустой звук наша страна, американский народ, наши граждане и ценности нашей страны. Поэтому, конечно, я бы рассматривал такую возможность», — добавил он.
Джонсон заявил, что испытывает «огромное уважение к институту государственной службы». «Особенно к работе и должности президента Соединенных Штатов», — отметил актер, добавив, что, по его мнению, для подготовки к исполнению обязанностей главы государства «надо научиться как можно большему» числу вещей.
В мае 2017 года Джонсон привлек внимание СМИ заявлением в интервью журналу GQ, что подумывает побороться за пост президента США. Актер уточнил тогда, что такая идея все чаще приходит ему в голову с прошлого года. Во время президентской гонки 2016 года Джонсон не высказывал однозначно свои политические предпочтения, хотя его призывали сделать это и демократы, и республиканцы.
Многократный чемпион мира по рестлингу, Джонсон сыграл в таких блокбастерах, как «Царь скорпионов» (The Scorpion King, 2002), «Геракл» (Hercules, 2014), «Широко шагая» (Walking Tall, 2004) и многих других. По версии журнала Forbes, за период с середины 2015 года по лето 2016 года он заработал $64,5 млн, заняв на тот период первую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров мира.
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