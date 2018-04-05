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Нужны ли нам правила этикета на самом деле
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Нужны ли нам правила этикета на самом деле 

Умная 2 часа назад
Фото: Умная
Многие знают, что существуют некие правила, которым должна следовать «настоящая леди». Но большинство этих правил на практике оказывается абсурдным, а иногда и сексистским. Так стоит ли их придерживаться?
Самые странные правила этикета
Почти все видели старые фильмы, в которых молодые девушки стараются не уронить стопку книг на голове, чтобы сохранить правильную осанку. Но существуют и более непонятные правила, про которые сейчас мало кто вспоминает. К примеру, настоящая леди не должна класть свою сумку к себе на колени или носить больше тринадцати украшений. Подобные правила кажутся крайне странными в современном мире, поэтому вряд ли кто-то их соблюдает. Но, несмотря ни на что, большинство старомодных правил все же остается.
Отголоски прошлого
В Древнем Китае существовали нормы поведения «ли», в которых жизнь была прописана до мелочей. Например, мужчины должны были ходить исключительно по правой стороне улицы, а женщины — по левой. К счастью, эти правила не дошли до наших дней. Но, как и пару сотен лет назад, например, считается правильным, если мужчина открывает дверь перед женщиной. Мало кто знает, откуда берут начало подобные правила. Обычай открывать дверь перед дамой идет с тех времен, когда женщины носили пышные платья. Таким образом мужчина помогал женщине, так как пройти в дверной проем в таком наряде было непросто. Однако в наше время женщина может и обидеться на такой жест, потому что он может быть интерпретирован как признание ее несамостоятельности.
Многие старинные правила этикета, соблюдающиеся до сих пор, на деле являются остатками дискриминации женщин в прошлом. Ведь раньше на женщину смотрели не как на самостоятельную и самодостаточную личность, а лишь как на путницу мужчины — в обществе она должна была вести себя тихо, общаться только с женщинами. С тех пор осталась манера давать мужчине слово первым. Но из одного старинного обычая сложилось отношение к женщине в целом.
Этикет и выбор
И на Руси, и в Европе было принято выдавать девушек замуж в очень молодом возрасте. Жениха девушке искали, презентуя ее как некий товар: как правило, с потенциальными женихами девушки знакомились как раз на светских раутах. До 25 лет считалось хорошим тоном не позволять девушке выезжать в свет без сопровождения родственников или опекунов. После достижения этого возраста, если девушке так и не подбирали жениха, она уже могла поступать по своему усмотрению. Подобная традиция до сих пор сохранилась, например, на Кавказе и в странах Ближнего Востока.
Почему соблюдается устаревшие нормы?
В большинстве случаев это — дело привычки. В теории, чтобы этикет никого не дискриминировал, в нем изначально не должно было быть таких правил. Сейчас же нарушение даже очень оскорбительных норм будет восприниматься не как борьба за права, а как невоспитанность.
Сообщение Нужны ли нам правила этикета на самом деле появились сначала на Умная.
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