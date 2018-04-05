Москвичам покажут надгробия, найденные во время раскопок в Китай-городе

"Те плиты, которые недавно были найдены, мы будем стараться экспонировать, чтобы москвичи увидели самые яркие их фрагменты. Возможно, представим их на территории бывшего монастыря", — рассказал Кондрашев.

Археолог рассказал, что находки были обнаружены в ходе работ по перекладке коммуникаций в районе Китай-города. Плиты находились вне зоны некрополя, что может говорить об их повторном использовании.

"Здесь, по предварительным данным, речь идет уже о плитах, которые использовались при возведении хозяйственных построек монастыря, эту версию мы проверим. Мы надеемся, что когда будут изучены все фрагменты, мы узнаем имена москвичей, которые жили за несколько веков до нас", — отметил Кондрашев.

Он привел в пример, Манежную площадь и Петровский монастырь, где старинные плиты также использовались не по прямому назначению.

Всего в Малом Златоустинском переулке было обнаружено шесть фрагментов белокаменных блоков, фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника.