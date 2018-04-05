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Москвичам покажут надгробия, найденные во время раскопок в Китай-городе
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Москвичам покажут надгробия, найденные во время раскопок в Китай-городе 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Москвичам продемонстрируют белокаменные надгробия XVI-XVII веков, найденные на месте бывшего Златоустовского монастыря, сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на главного археолога Москвы Леонида Кондрашева.
"Те плиты, которые недавно были найдены, мы будем стараться экспонировать, чтобы москвичи увидели самые яркие их фрагменты. Возможно, представим их на территории бывшего монастыря", — рассказал Кондрашев.
Археолог рассказал, что находки были обнаружены в ходе работ по перекладке коммуникаций в районе Китай-города. Плиты находились вне зоны некрополя, что может говорить об их повторном использовании.
"Здесь, по предварительным данным, речь идет уже о плитах, которые использовались при возведении хозяйственных построек монастыря, эту версию мы проверим. Мы надеемся, что когда будут изучены все фрагменты, мы узнаем имена москвичей, которые жили за несколько веков до нас", — отметил Кондрашев.
Он привел в пример, Манежную площадь и Петровский монастырь, где старинные плиты также использовались не по прямому назначению.
Всего в Малом Златоустинском переулке было обнаружено шесть фрагментов белокаменных блоков, фрагменты белоглиняных сосудов и чернолощеного чайника.
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