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Россияне устроили поножовщину в хостеле в Белграде
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Россияне устроили поножовщину в хостеле в Белграде 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Гражданин России получил серьезное ножевое ранение в ходе конфликта в хостеле в центре Белграда, передает РИА «Новости».
"По нашей информации, перед ранением произошла ссора четверых граждан России в одной из комнат хостела. По словам сотрудницы хостела, они целый вечер и ночь распивали алкогольные напитки, после чего начались ссора и драка", — говорится в сообщении.
Пострадавшего в дежурную больницу забрала машина скорой помощи, находившегося вместе с ним соотечественника — полиция, которая сообщила местным журналистам о начале расследования происшествия.
В посольстве России в Сербии сообщили, что готовят официальный комментарий.
Ранее сообщалось, что пьяный россиянин сбил работника службы спасения в Таиланде.
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